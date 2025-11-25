Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 20/11, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh gặp mặt Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, phường, xã; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Vui mừng được đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn công tác cấp cao tỉnh Thanh Hóa đến thăm và làm việc, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết: Hiện nay, Việt Nam và Nga đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 13 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển và có độ tin cậy chính trị.

Các địa phương, doanh nghiệp của Nga có thế mạnh và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng, chế biến chế tạo, logistics, công nghệ cao... Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa quảng bá, kết nối để ký kết hợp tác với các địa phương có tiềm năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ngày càng vững mạnh.

Các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn Đại sứ Đặng Minh Khôi và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn công tác trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động tại Nga.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử - văn hóa, tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và ngày càng phát triển. Tỉnh Thanh Hóa mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương, các tổ chức và thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga đến đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Thanh Hóa.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ tỉnh trong việc kết nối, phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác Liên bang Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh như sản xuất, chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế số, thương mại, du lịch. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho hàng hóa Thanh Hoá tại Nga. Kết nối hợp tác giáo dục - đào tạo, thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa tại Liên bang Nga. Gắn kết cộng đồng người Thanh Hoá tại Nga, tạo mạng lưới hỗ trợ phát triển các hoạt động giao thương, xúc tiến đầu tư.

Hồng Thư