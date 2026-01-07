Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và thi hành án hình sự

Chiều 7/1, ba ngành tư pháp gồm: Công an, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và thi hành án hình sự năm 2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Năm 2025, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được các ngành tư pháp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Các cơ quan tiếp nhận, giải quyết và cơ quan giám sát đã phối hợp thông báo đầy đủ kết quả xử lý, đồng thời kịp thời trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn thư tới cơ quan tư pháp.

Chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự giữa các cơ quan tư pháp được nâng lên rõ rệt, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật.

Chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án hình sự tiếp tục được nâng lên, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, có tính răn đe và phòng ngừa cao. Các vụ án lớn, phức tạp, trọng điểm được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ý thức trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và công chức các ngành tư pháp được nâng cao.

Năm 2026, ba ngành tư pháp cấp tỉnh thống nhất tiếp tục duy trì chế độ giao ban định kỳ theo quy chế; kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, việc đã phát sinh. Các ngành sẽ thực hiện kiểm tra liên ngành tại những đơn vị còn sai phạm, thiếu sót trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; đồng thời phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tố tụng, chú trọng chỉ đạo thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, kết quả đạt được; đồng thời nêu một số hạn chế, thiếu sót và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm giữa 3 ngành tư pháp trong năm 2026.

