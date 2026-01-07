Rà soát toàn diện, tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc Dự án khu đô thị mới phường Nguyệt Viên

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành rà soát toàn diện, hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt giá đất Dự án Khu đô thị mới phường Nguyệt Viên của Tập đoàn Eurowindow trước ngày 15/1/2026; đồng thời phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 7/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 11 được tổ chức để thảo luận và cho ý kiến vào những nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng của Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh.

Đánh giá lại toàn bộ hợp đồng một cách nghiêm túc, khách quan

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc xác định giá đất Dự án Khu đô thị mới phường Nguyệt Viên của Tập đoàn Eurowindow. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng đã có ý kiến, trao đổi, phân tích làm rõ về cơ sở pháp lý trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Dự án.

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương để tập trung hoàn thiện và ban hành phê duyệt giá đất của Dự án trước ngày 15/1/2026, bảo đảm đúng nguyên tắc, tính đúng, tính đủ, không tính thừa gây thiệt hại cho Nhà nước và nhà đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao các ý kiến phát biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Dự án khu đô thị mới phường Nguyệt Viên của Tập đoàn Eurowindow.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung, quyết liệt, đánh giá lại toàn bộ hợp đồng một cách nghiêm túc, khách quan. Cùng với đó, căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương để tập trung hoàn thiện và ban hành phê duyệt giá đất của Dự án trước ngày 15/1/2026, bảo đảm đúng nguyên tắc, tính đúng, tính đủ, không tính thừa gây thiệt hại cho Nhà nước và nhà đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành Trung ương trong quá trình tháo gỡ khó khăn của dự án, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhấn mạnh việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết Dự án Khu đô thị mới phường Nguyệt Viên của Tập đoàn Eurowindow là cơ sở để các sở, ngành và địa phương rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tập trung rà soát, xác định giá và ban hành quyết định giá. Đối với các dự án chuẩn bị đấu giá, đấu thầu, yêu cầu rà soát quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tính kế thừa; những khu đất không đủ điều kiện lập quy hoạch đô thị phải chuyển sang quy hoạch tái định cư nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đồng chí cũng lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tập trung rà soát các dự án cho thuê đất, chưa giao đất, chưa tính tiền sử dụng đất hoặc chưa có quyết định giao đất nhưng nhà đầu tư đã khoanh vùng vị trí; đồng thời hoàn thiện hệ thống dữ liệu đất đai làm cơ sở thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới

Cho ý kiến về tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh liên quan đến công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh biểu dương UBND tỉnh và các sở, ngành đã khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bước đầu xây dựng quy hoạch phù hợp yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn phải bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy hoạch cần có tầm nhìn dài hạn, phù hợp xu hướng phát triển, nhất là đối với các khu đô thị và trung tâm kinh tế; trong đó đô thị phải đồng bộ, hiện đại, các trung tâm kinh tế phải có tính kết nối, liên kết vùng.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý việc lập quy hoạch phải kế thừa nội dung còn phù hợp từ các quy hoạch trước, đồng thời điều chỉnh, cập nhật những phần đã lạc hậu. Quá trình lập quy hoạch cần tranh thủ ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh.

Ban Thường vụ cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng khác

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với các tập thể và cá nhân; chương trình dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà các gia đình chính sách và các đơn vị trực tết nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân; phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất, gồm: Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình cũ, Trụ sở UBND xã Ninh Khang cũ, Trụ sở UBND phường Quảng Thọ cũ, Trụ sở Hội đặc thù huyện Cẩm Thủy cũ và Trụ sở UBND phường Hải Hòa cũ; Báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, quá tải tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; và một số nội dung quan trọng khác.

