Bí thư chi bộ, trưởng thôn gương mẫu

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, không ngại khó khăn, gần gũi cơ sở và gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu... là những nhận xét của cán bộ, đảng viên và người dân thôn Vỹ Thôn (xã Thiệu Hóa) khi nói về bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Văn Quân.

Từ sự gương mẫu, tích cực của Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Văn Quân, hệ thống đường giao thông Vỹ Thôn đã đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Tham gia cấp ủy từ năm 2000, đến năm 2006, anh Quân được đảng viên và người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn. Không phụ sự gửi gắm của bà con, anh luôn tận tụy vì công việc, đặc biệt trong vận động người dân phát triển kinh tế, hiến đất làm đường và xây dựng quê hương.

Thôn Vỹ Thôn có 250 hộ, với 1.080 nhân khẩu. Thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, anh Quân cùng ban phát triển thôn không quản ngại khó khăn, tranh thủ thời gian đến tận nhà dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trong triển khai phương án, cùng tháo gỡ vướng mắc. Vận động Nhân dân hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng các tuyến đường, phát động dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; kêu gọi sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân để mua sắm cơ sở vật chất của nhà văn hóa thôn và phát động Nhân dân trong thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Phối hợp cùng ban công tác mặt trận khu dân cư tuyên truyền, vận động Nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Anh Quân cho biết: “Để xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu, cần sự đồng thuận cao từ cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, các đảng viên trong chi bộ sẽ là những người đi đầu, thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, dựa trên phương châm “nói để dân tin, làm để dân thấy”. Mọi khoản đóng góp của thôn, hiến đất làm đường, gia đình tôi đều gương mẫu nộp trước và kêu gọi các hộ đảng viên cùng làm, Nhân dân thấy vậy mới làm theo. Đặc biệt, các khoản dân đóng góp đều được chúng tôi ghi chép đầy đủ. Sau mỗi công trình, phần việc đều công khai các khoản thu, chi của dân và gửi đến từng hộ gia đình để theo dõi, giám sát".

Với cách làm như vậy, 100% các hộ dân trong thôn đồng tình, hưởng ứng mọi chủ trương của địa phương. Sự đoàn kết trong chi bộ cũng như trong thôn được khơi dậy một cách mạnh mẽ. Điển hình như gia đình đảng viên Lê Đăng Ba, khi có chủ trương mở rộng tuyến đường ngõ Đồng Bông 3, gia đình anh đã tiên phong, gương mẫu phá bỏ toàn bộ cổng, tường rào dài 18m được xây dựng kiên cố và xây lùi vào 0,8m để mở rộng đường ngõ xóm lên 5,5m. Khi thấy gia đình anh Ba và nhiều cán bộ, đảng viên trong thôn tự nguyện phá tường, hiến đất, nhiều hộ dân trong thôn từ chỗ còn băn khoăn đã tự nguyện hiến đất và tháo dỡ công trình để làm đường giao thông nông thôn.

Do đó, chỉ trong thời gian ngắn, các hộ dân thôn Vỹ Thôn đã tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến hơn 2.700m2 để mở rộng hơn 2km đường giao thông từ 3,5m lên 8m, có nơi rộng tới 9m; hoàn thành việc tu sửa, xây dựng nhà văn hóa thôn, nâng cấp sân bóng, lắp đặt những dụng cụ thể thao để Nhân dân đến tập luyện; trồng cây bóng mát, lắp điện sáng nhiều tuyến đường... với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn... qua đó tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa. Năm 2023, Vỹ Thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu (hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch đề ra).

Đồng chí Lê Viết Chí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiệu Hóa nhận xét: "Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Văn Quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy cơ sở; tích cực lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội ở khu dân cư, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua ở địa phương phát triển”.

Những đóng góp của Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Văn Quân với phong trào, hoạt động chung của thôn Vỹ Thôn, xã Thiệu Hóa đã được các cấp, ngành ghi nhận với nhiều Bằng khen, Giấy khen được trao tặng.

Bài và ảnh: Hoài Linh