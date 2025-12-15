Bị đối thủ liên tục chơi xấu, võ sĩ Thanh Hóa vẫn xuất sắc giành quyền vào bán kết Pencak Silat - SEA Games 33

Trưa 15/12, võ sĩ Lê Thị Vân Anh (Thanh Hóa) đã giành chiến thắng thuyết phục trước võ sĩ đến từ Philippines với tỉ số 53-16 để giành vé vào bán kết nội dung đối kháng hạng cân 60kg nữ.

Là một trong những võ sĩ của Pencak Silat Việt Nam được dự đoán có khả năng tranh chấp HCV, Lê Thị Vân Anh rất quyết tâm bước vào cuộc đấu hôm nay.

Ở hiệp đấu đầu tiên, cô gái quê Thanh Hóa thể hiện sự áp đảo gần như tuyệt đối với những pha tấn công liên tiếp.

Chiến thắng dễ ở hiệp 1 giúp Vân Anh có tâm lý thoải mái khi bước vào giờ nghỉ.

Tuy vậy, sang hiệp 2, Maricel đến từ Philippines bất ngờ vùng lên, liên tục gây khó khăn cho Vân Anh.

Dù vẫn dẫn điểm khá cách biệt 26-15, tâm lý VĐV xứ Thanh có phần chùng xuống sau khi hiệp 2 khép lại.

HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng tranh thủ trao đổi chiến thuật, động viên tinh thần Vân Anh trong giờ nghỉ.

Hiệp đấu thứ 3 diễn ra với nhiều tranh cãi khi đối thủ tới từ Philippines liên tục phạm lỗi, khiến trận đấu liên tục bị gián đoạn.

Những nỗ lực tấn công nhằm rút ngắn khoảng cách tỉ số khiến nữ VĐV Philippines thực hiện những đòn đánh phạm quy, dẫn đến 2 lần bị trừ điểm trong trận đấu.

Võ sĩ Vân Anh nhiều lần bị đau và phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ sau khi bị Marciel thực hiện những đòn đánh vào mặt và đùi sau.

Trọng tài chính tham vấn ý kiến hội đồng trước những quyết định trừ điểm VĐV Philippines.

Những phút cuối, Marciel cố gắng dồn ép Vân Anh nhưng không thể làm nên bất ngờ bởi khoảng cách điểm số quá lớn.

Chung cuộc, võ sĩ xứ Thanh giành chiến thắng cách biệt 53-16 để giành quyền vào bán kết.

SEA Games 33 tại Thái Lan đánh dấu lần đầu tiên Lê Thị Vân Anh tranh tài tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực ở môn Pencak Silat. Nữ võ sĩ từng vô địch châu Á và thế giới đang rất quyết tâm hướng đến mục tiêu giành HCV ở SEA Games năm nay.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)