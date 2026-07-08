Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ đi vào hoạt động từ 9/7

Ngày 9/7 tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình dự kiến sẽ khánh thành và đi vào hoạt động. Trước mắt, giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ triển khai công suất 300 giường bệnh, tập trung vào 4 nhóm ngoại khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước thềm Lễ khai trương - Ảnh: VGP/HM

Chiều 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương và đưa bệnh viện vào hoạt động chính thức từ ngày 9/7.

Đoàn công tác khảo sát các khu khám bệnh, cấp cứu, phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hệ thống trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và công tác bố trí nhân lực nhằm bảo đảm bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu khai trương với quy mô 300 giường bệnh, hơn 400 y, bác sĩ được điều động về làm việc. Đến cuối năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường. Nếu nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh, bệnh viện sẽ mở rộng công suất sớm hơn kế hoạch.

Theo lãnh đạo bệnh viện, khó khăn lớn nhất của chuyên ngành ngoại khoa là nhân lực. Vì vậy, bệnh viện đã chuẩn bị đào tạo đội ngũ từ nhiều năm trước, đủ khả năng vận hành cơ sở mới với hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đơn vị cũng bố trí phương tiện đưa đón nhân viên, luân phiên cán bộ chủ chốt và duy trì các kíp trực 24/7 để bảo đảm hoạt động ổn định.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để đón tiếp người dân - Ảnh: VGP/HM

“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực, khả năng tiếp quản một bệnh viện hiện đại với trang thiết bị máy móc hiện đại vào vận hành hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân”, PGS Dương Đức Hùng cho biết.

Triển khai ngay các chuyên khoa đang quá tải tại Hà Nội

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện tập trung triển khai 4 nhóm chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội gồm chấn thương, chấn thương cột sống, sọ não kết hợp phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.

TS.BS Quách Văn Kiên, phụ trách Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa tại cơ sở Ninh Bình, cho biết trung tâm có 4 phòng mổ cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng sẵn sàng tiếp nhận các ca cấp cứu và phẫu thuật tiêu hóa, chấn thương. Hệ thống nội soi, chẩn đoán hình ảnh đã được trang bị đầy đủ để phục vụ người bệnh.

Máy móc, trang thiết bị y tế của bệnh viện đều mới và hiện đại, thậm chí có thiết bị đã số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tọa lạc trên khoảng đất 21 ha, với thiết kế theo chuẩn của châu Âu. Máy móc, trang thiết bị y tế đều mới và hiện đại, thậm chí có thiết bị đã số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Với tổng mức đầu tư ước tính hơn 5 tỷ đồng/giường bệnh, con số này được đánh giá là mức đầu tư lớn so với các nước trong khu vực. Trong giai đoạn đầu triển khai hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ thực hiện 4 nhóm chuyên khoa chính mà hiện tại đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Đó là: chấn thương, chấn thương cột sống, sọ não (đi cùng phục hồi chức năng), và phẫu thuật tiêu hóa.

Giai đoạn tiếp theo, Bệnh viện sẽ triển khai các chuyên khoa hoàn chỉnh như cơ sở Hà Nội.

Theo thiết kế ban đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ có tổng 44 phòng mổ được trang bị đồng bộ và hiện đại. Giai đoạn đầu, Bệnh viện dự kiến triển khai khoảng 12 phòng mổ. Nếu nhu cầu tăng lên, Bệnh viện sẽ triển khai thêm phòng mổ. Việc này nhằm tránh lãng phí cũng như điều động nhân lực quá nhiều mà chưa sử dụng hết công suất. Bệnh viện đã xây dựng nhiều tình huống, kịch bản chi tiết.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho rằng, với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống thiết bị hiện đại, chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình sẽ đáp ứng tốt kỳ vọng của người dân, đồng thời góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội.

Yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu bệnh viện tiếp tục hoàn thiện phương án khám chữa bệnh, cấp cứu và tiếp nhận người bệnh; bố trí đầy đủ nhân lực tại các khu vực phân luồng, lễ tân, hướng dẫn; rà soát việc bố trí giường bệnh và điều kiện chăm sóc người bệnh để bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Trước đó, ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cũng đã chính thức đi vào hoạt động. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng nghìn lượt người dân địa phương và khu vực lân cận đến khám, chữa bệnh.

Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ về nâng cao năng lực hệ thống y tế, giảm tải cho tuyến Trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân địa phương và các khu vực lân cận được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay gần nơi sinh sống.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/benh-vien-huu-nghi-viet-duc-co-so-ninh-binh-se-di-vao-hoat-dong-tu-9-7-102260707202115096.htm