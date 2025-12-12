Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Khoa học năm 2025

Chiều ngày 12/12, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2025.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chức mừng hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tặng hoa cảm ơn GS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng, Chủ nhiệm bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2025 thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu, trong đó có các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, báo cáo viên uy tín trong nước, các nhà quản lý, lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa đến từ bệnh viện công lập, ngoài công lập trong nước và quốc tế.

BS CKII. Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, BS CKII. Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo các thành tựu phát triển khoa học nổi bật của bệnh viện, đồng thời nhấn mạnh: “Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu duy nhất của tỉnh với 34 kỹ thuật mới được triển khai, trong đó có nhiều kỹ thuật cao tiêu biểu như: Thay van động mạch chủ qua da TAVI, cấy máy tái đồng bộ cơ tim - LV only, các phẫu thuật nội soi phức tạp, nội soi mật tụy ngược dòng và nhiều phương pháp thăm dò, xét nghiệm tiên tiến... Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tiếp tục có bước phát triển mới. Hàng năm có ít nhất 3 đề tài khoa học cấp tỉnh được triển khai; tham gia hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Năm 2025, bệnh viện cũng đã tổ chức gần 50 hội nghị khoa học, trong đó có một hội nghị Tim mạch Quốc tế và ký kết Biên bản hợp tác với Bệnh viện Tim mạch Xiemen (Trung Quốc), mở ra những cơ hội mới để bệnh viện tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, cập nhật, ứng dụng khoa học công nghệ, hội nhập ngày càng sâu rộng với các bệnh viện trong nước và quốc tế".

TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia uy tín đã chia sẻ, cập nhật kiến thức mới đa dạng, phong phú với nhiều báo cáo có giá trị khoa học, chuyên sâu, phù hợp xu hướng phát triển như: Trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán; cập nhật điều trị đột quỵ, can thiệp tim mạch; phẫu thuật ngoại khoa chuyên sâu; gây mê hồi sức ; quản lý bệnh mạn tính, cấp cứu nội khoa, xét nghiệm... Đặc biệt, hội nghị có sự tham gia báo cáo của chuyên gia đến từ Trung Quốc và các bệnh viện, trung tâm y khoa lớn trong nước.

Báo cáo viên trình bày báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị khoa học thường niên là diễn đàn khoa học sức khỏe đa chuyên ngành, được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá tổ chức trong 10 năm qua và trở thành sự kiện khoa học tiêu biểu của tỉnh. Hội nghị là cơ hội để các chuyên gia, báo cáo viên và các y, bác sĩ cùng chia sẻ, cập nhật, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng KH-CN góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Linh Hương