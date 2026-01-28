Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công ca ghép thận thứ 24

Ngày 15/1/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 24, với nguồn thận hiến từ người cho sống cùng huyết thống (mẹ hiến thận cho con). Đây tiếp tục là dấu mốc khẳng định năng lực chuyên môn, sự làm chủ kỹ thuật ghép tạng của bệnh viện tuyến tỉnh.

Ê kíp thực hiện ghép thận cho bệnh nhân.

Người nhận thận là bệnh nhân nam, 22 tuổi, mắc suy thận mạn giai đoạn cuối do viêm cầu thận mạn.

Trước đó, bệnh nhân nhiều lần nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, phù phổi cấp, tăng huyết áp kháng trị, phải thở máy và lọc máu cấp cứu. Sau giai đoạn hồi sức, người bệnh phải duy trì lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần. Việc phụ thuộc lâu dài vào lọc máu khiến sức khỏe suy kiệt, chất lượng cuộc sống và khả năng lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người hiến tạng được kiểm tra sức khoẻ trước khi xuất viện.

Trước diễn biến bệnh nặng ở một bệnh nhân còn rất trẻ, Hội đồng Ghép thận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội chẩn, thống nhất ghép thận là phương pháp điều trị tối ưu, giúp người bệnh thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy lọc máu, cải thiện tiên lượng sống và có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Người hiến thận là mẹ ruột của bệnh nhân, hoàn toàn tự nguyện hiến một phần cơ thể để cứu con. Qua quá trình thăm khám, sàng lọc nghiêm ngặt, người mẹ đủ điều kiện hiến thận, có sức khỏe tốt, không mắc bệnh lý mạn tính. Các xét nghiệm miễn dịch cho thấy mức độ tương thích cao giữa người cho và người nhận, góp phần làm giảm nguy cơ thải ghép, nâng cao hiệu quả và tuổi thọ của thận ghép.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân trước khi xuất viện.

Sau gần 4 tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, ca ghép thận được thực hiện do ê-kíp chuyên sâu của bệnh viện với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như Ngoại Tiết niệu, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật mạch máu..., dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và Hội đồng Ghép thận.

Ca mổ diễn ra an toàn, đúng quy trình kỹ thuật. Ngay trên bàn mổ, thận ghép đã bắt đầu bài tiết nước tiểu, đánh dấu thành công bước đầu của ca ghép.

Sau 13 ngày ghép thận, tình trạng sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định. Người mẹ hồi phục tốt, sinh hoạt bình thường. Người con đã có thể đi lại, ăn uống tốt, các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn cho phép, chức năng thận ghép hoạt động hiệu quả và đã được xuất viện chiều nay (28/1), tiếp tục theo dõi, tái khám định kỳ theo phác đồ.

Chia sẻ sau khi được xuất viện, bệnh nhân Tr.Đ.D., cho biết: "Trước đây, mỗi tuần tôi phải đi lọc máu 3 lần, người lúc nào cũng mệt mỏi, không làm được việc nặng, nhiều lúc cảm thấy bế tắc. Nay được ghép thận từ mẹ, sức khỏe hồi phục từng ngày, tôi có thể đi lại, ăn uống bình thường. Với tôi, đây thực sự là cơ hội được sống một cuộc sống mới".

Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Lê và con trai.

Chị Nguyễn Thị Lê - người mẹ hiến thận xúc động nói: "Khi biết con chỉ còn cách ghép thận mới có thể sống khỏe mạnh, tôi sẵn sàng hiến thận cho con. Thấy con hồi phục tốt từng ngày, tôi rất yên tâm và hạnh phúc".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, Trưởng phòng KHTH Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, Trưởng phòng KHTH Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, đây là ca ghép thận được chuẩn bị công phu và tuân thủ chặt chẽ các quy trình chuyên môn. Bệnh nhân còn rất trẻ nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối, nhiều biến chứng nặng. Việc ghép thận kịp thời giúp người bệnh thoát khỏi phụ thuộc lọc máu, cải thiện rõ rệt tiên lượng sống lâu dài.

Bệnh nhân được ra viện trong niềm vui của gia đình và các y, bác sĩ.

Thành công của ca ghép thận thứ 24 là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản, lâu dài. Trước đó, tháng 6/2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xây dựng Dự án “Đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật ghép thận”. Trong các năm 2017-2018, bệnh viện ký kết hợp đồng nguyên tắc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tổ chức 12 lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho 30 bác sĩ và 16 kỹ thuật viên.

Ngày 13/6/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3601/QĐ-BYT công nhận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận từ người cho sống và người cho chết não.

Ngày 29/6/2018, bệnh viện thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống đầu tiên.

Đến nay, với 24 ca ghép thận thành công, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từng bước khẳng định vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, mang lại cơ hội sống và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận.

Tô Hà