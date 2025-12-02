Hotline: 0822.173.636   |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên phải hứng chịu trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, ngày 02/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các vùng bị ảnh hưởng nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo”.

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên phải hứng chịu trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, ngày 02/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các vùng bị ảnh hưởng nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo”.

Phát biểu tại buổi lễ, BSCKII Hoàng Hữu Trường, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh việ chia sẻ: Là bệnh viện đa khoa hạng I, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho Nhân dân tỉnh nhà, tập thể cán bộ, viên chức Bệnh viện càng thấu hiểu những tổn thất nặng nề mà đồng bào vùng lũ đang phải đối mặt. Mỗi sự góp sức, dù nhỏ bé, đều mang ý nghĩa thiết thực, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế, Bệnh viện đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ với mức đóng góp tối thiểu 1/2 ngày lương. Đồng thời, các khoa, phòng, trung tâm tiếp tục được khuyến khích vận động thêm nguồn lực xã hội hóa, chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên vượt qua khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Bệnh viện đã tích cực hưởng ứng, quyên góp được 213 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội như ủng hộ các quỹ vì người nghèo, phòng chống thiên tai, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, mái ấm tình thương... Những hoạt động đầy tính nhân văn ấy đã góp phần khẳng định hình ảnh một tập thể y tế tận tâm, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Tô Hà

