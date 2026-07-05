Bế mạc Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng 2026: Giải cao nhất thuộc về “Full plate” và “Tử chiến trên không”

Tối 4/7, Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng đã khép lại với chiến thắng thuộc về bộ phim “Full plate” (điện ảnh Ấn Độ) ở hạng mục Phim châu Á dự thi và phim “Tử chiến trên không” ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao giải Phim châu Á xuất sắc nhất cho đoàn làm phim “Full plate”.

Đến dự lễ bế mạc Liên hoan phim có các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Về phía thành phố Đà Nẵng, có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

Tại lễ bế mạc Liên hoan phim còn có sự hiện diện của các vị Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, đại diện các tổ chức quốc tế...

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ bế mạc.

Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 28/6 đến hết 5/7, thu hút khoảng 1.000 khách mời, đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất, những người quan tâm và yêu mến điện ảnh từ khắp nơi trong nước và quốc tế.

Liên hoan phim gồm nhiều sự kiện, hoạt động sôi nổi, như chiếu phim ở các hạng mục dự thi, phim thuộc các chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới”, “Tiêu điểm điện ảnh Mỹ”, “Toàn cảnh điện ảnh châu Á”, “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”..., cũng như các chương trình chiếu phim ngoài trời.

Phim “Mưa đỏ” được trao giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc nhất.

Cùng với các hoạt động chiếu phim, những người làm nghề còn có dịp tham dự các hoạt động nghề nghiệp như 4 cuộc hội thảo về “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” , hội thảo “ Trí tuệ nhân tạo , Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh”, “Thị trường điện ảnh” và hội thảo chuyên đề “ Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”.

Giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất được trao cho “Hẹn em ngày nhật thực”.

Bên cạnh đó, năm nay Vườn ươm DANAFF Talents có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích tài năng trẻ. Sau gần 2 tuần đào tạo, cố vấn và kết nối quốc tế, DANAFF Talents 2026 đã trao giải cho những dự án xuất sắc nhất ở hai hạng mục: Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects) và Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Asian Art-house Film Projects).

Thái Hòa và Việt Hương giành giải Nam và Nữ diễn viên chính phim Việt Nam dự thi xuất sắc nhất.

Năm nay, ngoài DANAFF Talents, còn có 4 hoạt động mới nhằm kết nối thị trường điện ảnh trong nước và quốc tế gồm Chợ Dự án DANAFF (DANAFF Project Market, có từ năm 2025), DANAFF’s Cinephiles (xây dựng cộng đồng thưởng thức điện ảnh từ các trường đại học), Gian hàng DANAFF quảng bá và kết nối điện ảnh, và đặc biệt là DANAFF Industry Days - chuỗi hoạt động kết nối ngành công nghiệp điện ảnh, quy tụ 10 hãng phim và hơn 20 đối tác quốc tế.

DANAFF còn là nơi hội tụ của nhiều ngôi sao quốc tế như Ji Chang Wook, Park Sung Woong, Han Dong Hee (Hàn Quốc), Jane Saymour (Mỹ), Tuba Büyüküsün (Thổ Nhĩ Kỳ)... cùng với các nhà làm phim, nghệ sĩ của hàng trăm bộ phim tham dự Liên hoan phim, cũng như những nghệ sĩ tham gia các hoạt động nghề nghiệp của DANAFF.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), Giám đốc DANAFF IV, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng lần thứ IV cho biết, DANAFF IV thực sự là một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 200 buổi chiếu phim; với lịch trình hoạt động hết công suất của hơn 1000 đại biểu- khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế; với sự hưởng ứng nhiệt thành của hàng chục nghìn khán giả yêu điện ảnh.

"Từ những ngày đầu tiên, chúng tôi xây dựng DANAFF với một khát vọng giản dị nhưng đầy thách thức: tạo nên một không gian nơi điện ảnh Việt Nam và châu Á gặp gỡ thế giới, và nơi thế giới có thêm cơ hội khám phá điện ảnh Việt Nam. Bốn năm chưa phải là một quãng thời gian dài đối với một liên hoan phim. Nhưng DANAFF IV cho chúng ta quyền tin rằng hành trình ấy đang đi đúng hướng" - Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc trình diễn một tiết mục nghệ thuật tại lễ bế mạc.

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, mỗi kỳ liên hoan phim đều để lại những con số, nhưng điều đáng nhớ hơn lại là những dấu mốc. Và DANAFF IV đã tạo nên nhiều dấu mốc để chúng ta cảm nhận rất rõ ràng: điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa.

“Tôi tin rằng giá trị lớn nhất mà DANAFF mang lại, bên cạnh những giải thưởng quan trọng là những cuộc gặp gỡ, ở những mối quan hệ đã được hình thành, ở những dự án đã được khởi động, và cả những giấc mơ điện ảnh được chắp thêm niềm tin để tiếp tục hành trình của mình” - Giám đốc DANAFF IV khẳng định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng 2026 là sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng. Tại Liên hoan Phim năm nay, các tác phẩm điện ảnh, các cuộc gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm, hội thảo... đã cùng tạo nên một không gian điện ảnh cởi mở và chuyên nghiệp. Ở đó, điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mà còn được nhìn nhận như một ngành công nghiệp sáng tạo, một cầu nối văn hóa, một phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

"Thông qua DANAFF, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục xây dựng thương hiệu của một thành phố sự kiện, một trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực, tạo thêm động lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng, những kết nối được hình thành hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành những dự án hợp tác, những ý tưởng sáng tạo, những tác phẩm điện ảnh và những giá trị mới trong thời gian tới" - Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng khẳng định.

Đoàn làm phim “Tử chiến trên không” nhận giải Phim Việt Nam xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Giải thưởng phim Việt Nam xuất sắc nhất thuộc về phim “Tử chiến trên không” của Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, đạo diễn Hàm Trần thực hiện.

Đoàn làm phim “Truy tìm Long diên hương” gặt hái thành công khi đạo diễn Dương Minh Chiến (phim ) giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất, và bộ phim được Ban Giám khảo hạng mục phim Việt Nam dự thi trao Giải đặc biệt của Ban Giám khảo bởi ngôn ngữ điện ảnh độc đáo..

Hai diễn viên Thái Hòa (phim “Tử chiến trên không”) và diễn viên Việt Hương (phim “Cục vàng của ngoại”) giành giải Nam và Nữ diễn viên chính phim Việt Nam dự thi xuất sắc nhất.

Giải Kịch bản phim Việt Nam xuất sắc nhất được trao cho Oscar Dương, phim “Bẫy tiền”.

Tác giả Zhuo KaiLuo nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về tác giả Zhuo KaiLuo (phim “Xế nghèo”).

Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho nam diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Caner Cindoruk của phim “Salvatation” (Cứu rỗi), và giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên Ấn Độ Kirti Kulhari của phim “Full Plate” (Một bữa no).

Giải thưởng Đạo diễn phim châu Á xuất sắc nhất được trao cho đại diện đoàn làm phim.

Giải thưởng Đạo diễn phim châu Á xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Elmin Aper, phim “Salvatation” (Cứu rỗi).

Đạo diễn phim “Numb” nhận giải đặc biệt của Ban giám khảo.

Giải đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho bộ phim Nhật Bản “Numb” (Lặng câm).

Đặc biệt, giải thưởng Phim châu Á xuất sắc nhất thuộc về “Full Plate” (Một bữa no) của điện ảnh Ấn Độ.

Nguồn: https://nhandan.vn/be-mac-lien-hoan-phim-chau-a-da-nang-2026-giai-cao-nhat-thuoc-ve-full-plate-va-tu-chien-tren-khong-post973540.html