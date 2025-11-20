BĐBP Thanh Hóa mật phục, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép khối lượng lớn ma túy

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma tuý.

Đối tượng Lê Tuấn Hiên cùng tang vật.

Cụ thể vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 15/11/2025, tại Km 71+800 Quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức mật phục và bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng đánh án thu giữ 32 bánh heroin cùng một số tang vật khác liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật.

Qua công tác điều tra ban đầu, đối tượng tên là Lê Tuấn Hiên, sinh năm 1980, trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng Hiên khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 50 triệu đồng. Khi đến bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Hiên bị lực lượng Bộ đội Biên phòng mật phục. Đối tượng Hiên đã chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát nhưng nhanh chóng bị lực lượng đánh án khống chế.

Hiện, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hải Chuyền - Trương Tùng (CTV)