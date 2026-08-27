BĐBP Thanh Hóa bắt giữ 9 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ 9 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam tại khu vực mốc 327, xã Na Mèo.

Các đối tượng bị lực lượng BĐBP tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20/8, Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo phát hiện 9 người đang nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo để xác minh, điều tra.

Các đối tượng bị lực lượng BĐBP tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua kiểm tra, cả 9 người đều mang quốc tịch Việt Nam, trong đó có 1 trường hợp sinh năm 2012. Trường hợp này được bàn giao cho Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 8 người khai nhận do không có việc làm ổn định nên tìm việc qua Facebook, TikTok, Telegram, Zalo và được môi giới sang Lào làm các công việc liên quan đến kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tư vấn trên mạng xã hội với mức lương từ 5 đến 25 triệu đồng/tháng.

Sau khi sang Lào trái phép, nhóm người này được đưa đến bản Bắc, xã Na Cay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, làm việc cho một nhóm người nước ngoài. Tại đây, họ được phân công vào các bộ phận, hướng dẫn đóng vai cán bộ công an, viện kiểm sát, nhân viên giao hàng, bưu điện... để sử dụng mạng xã hội tiếp cận người Việt Nam.

Lực lượng chức năng BĐBP tỉnh lấy lời khai các đối tượng.

Theo lời khai, nhóm người này mới học thuộc kịch bản, chưa trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Ngày 17/8, do biết cơ quan chức năng tỉnh Hủa Phăn có khả năng truy quét các tụ điểm, nhóm người này lo sợ bị phát hiện, xử lý nên tẩu tán máy móc, tang vật và tìm đường về Việt Nam. Khi đang nhập cảnh trái phép qua khu vực Na Mèo, các đối tượng bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” và “Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”. BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Chuyền - Trương Tùng (CTV)