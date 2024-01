Sản phẩm ống gió vuông của Nhà máy Cơ khí P69 uy tín, chất lượng

Ống gió vuông là một trong những sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong thiết kế thi công nhà ở, nhà xưởng, khu chung cư, văn phòng, nhà hàng...

Ống gió vuông có rất nhiều ưu điểm nổi bật và đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt cao. Loại ống gió này cũng được ứng dụng rộng rãi trong kiến trúc và các lĩnh vực đời sống.

Khái niệm về ống gió vuông

Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ống gió là gì ? Ống gió là một công cụ có nhiệm vụ dẫn truyền không khí đã được xử lý đến các hộ tiêu thụ. Nó là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong hệ thống thông gió của các tòa nhà.

Ống gió vuông là một trong các loại ống gió phổ biến trong hệ thống HVAC có thiết kế vuông ở phần miệng. Loại ống này giúp xử lý mùi hôi, hút bụi, hấp thụ khí độc và nhiệt độ cao ở các tòa nhà, đem đến không khí mát lành, tự nhiên.

Ống gió vuông có ưu điểm như thế nào khi sử dụng?

Trong hệ thống thông gió, ống gió vuông được sử dụng rộng rãi, lắp đặt rất dễ dàng nhờ vào kết cấu vững chắc, các mối nối sử dụng linh hoạt, không phức tạo.

Bên cạnh đó, nhờ có trọng lượng nhẹ nên việc di chuyển sản phẩm cũng trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi ở trong các không gian hẹp. Sản xuất từ những chất liệu bền bỉ, có tính thẩm mỹ cao, loại ống này đem lại một không gian thông thoáng, sang trọng. Điểm nhấn là ống gió này còn có thể sơn màu hoặc trang trí để mang đến sự hài hòa cho không gian lắp đặt.

Cuối cùng, ưu điểm vượt trội không thể không nói đến là sản phẩm này rẻ hơn các ống gió khác, tuổi thọ lại dài, ít cần phải thay thế bảo dưỡng nên rất tiết kiệm chi phí.

Nên mua loại ống gió vuông nào tốt nhất?

Hiện nay, có rất nhiều loại ống gió vuông được dùng phổ biến khi lắp đặt hệ thống ống gió. Mỗi loại lại có mẫu mã, kích thước, chất liệu khác nhau, tương ứng với mỗi công trình để khách hàng lựa chọn. Một số loại ống phổ biến hiện nay gồm:

Ống gió vuông tôn mạ kẽm

Đây là ống gió được sản xuất từ chất liệu tôn tráng kẽm, có độ dày từ 0.48 mm đến 1.15 mm với khả năng chịu lực tốt. Loại ống này cũng có khả năng chống chịu không bị ăn mòn bởi hóa chất, vì thế nó được lựa chọn để sử dụng cho hệ thống ống gió của căn hộ, văn phòng, nhà xưởng...

Ống gió vuông inox

Ống gió vuông inox được là từ chất liệu inox 201 hoặc inox 304 có độ dày dao động từ 0.5 mm đến 1.5mm. Ống sở hữu ưu điểm chống oxy hóa vượt trội, khả năng chịu đựng được môi trường có hóa chất ăn mòn cao. Vì vậy, nếu khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ thống ống thông gió trong các nhà hàng, khách sạn hay bệnh viện thì có thể tham khảo loại sản phẩm này.

Ống gió vuông bích TDC

Là loại ống gió sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra bích liền mạch với ống. Ống gió này độ bền và độ chắc chắn cao, cách lắp đặt cũng rất dễ dàng, nhanh chóng. Ống gió vuông TDC thường được sử dụng trong hệ thống ống gió với độ dày và kích thước lớn, phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau trong ngành công nghiệp.

Ống gió vuông bích TDF

Nếu loại ống bích TDC chắc chắn với cấu trúc liền mạch thì ống gió vuông TDF là loại bích có cấu tạo riêng biệt và được gắn kết bằng cách sử dụng đinh rút hoặc hàn.

Sản phẩm này được sử dụng trong các hệ thống thông gió có độ dày thấp, kích thước nhỏ. Vì thế khách hàng có thể lựa chọn cho các dự án cần đến hệ thống thông gió nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích.

Ống gió vuông bích C

Được biết với tên gọi khác là ống nẹp C, ống gió vuông bích C có kích thước nhỏ hơn 300 mm. Ống gió này được sản xuất bằng máy tạo nẹp C liền với ống rồi dùng nẹp C đóng kín 2 đầu ống gió lại. Nhược điểm của ống gió này là có kích thước nhỏ, độ hở cao nên chịu lực yếu, cần làm kín mép ống bằng silicon. Vì thế, khách hàng nên cân nhắc khi sử dụng.

Ống gió vuông bích V

Còn được gọi là ống nẹp V, có độ cứng cáp cao, kích thước và độ dày khá lớn. Ống gió vuông bích V được sản xuất bằng máy tạo nẹp V liền với ống nên có độ bền cao.

Vì có tốc độ truyền khí lớn, mang lại hiệu suất cao nên khách hàng có thể lựa chọn ống gió này cho việc lắp đặt hệ thống thông gió ở tầng hầm, hút khói sảnh hoặc tăng áp trục cầu thang.

Địa chỉ mua ống gió vuông uy tín, chất lượng

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều cơ sở cung cấp phụ kiện ống gió vuông, tuy nhiên không phải nơi nào cũng đảm bảo về chất lượng và giá cả. Nếu khách hàng đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín thì nhà máy cơ khí P69 là lựa chọn hàng đầu.

Nhà máy có trụ sở tại Km18 Đại Lộ Thăng Long, khu CN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội. Đây là doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cơ khí với hệ thống máy móc hiện đại nhất, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn ISO và đáp ứng được mọi nhu cầu của người dùng.

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm hay có bất cứ thắc mắc nào về quá trình lắp đặt, khách hàng có thể liên hệ tổng đài Cơ Khí P69 để được tư vấn chi tiết nhất.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư P69 Nhà máy sản xuất: Km 18, đường Đại Lộ Thăng Long – Khu CN Thạch Thất Quốc Oai – Hà Nội Số điện thoại: 0966686969|Hotline: 0989188982 Email: kd1@cokhip69.com.vn Website: https://cokhip69.com.vn

VH