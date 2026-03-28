Lam Sơn - Sao Vàng bước vào chu kỳ định hình mặt bằng giá mới

Khu đô thị mới Sao Mai Residence đang xuất hiện đúng thời điểm Lam Sơn - Sao Vàng bước vào một chu kỳ phát triển mới: giai đoạn thị trường không còn vận động chủ yếu theo kỳ vọng, mà bắt đầu được tái định giá trên nền tảng hạ tầng, công nghiệp và dòng người dịch chuyển thực tế. Khi một khu vực chuyển từ vai trò vùng kết nối sang vị thế trung tâm giao thương, mặt bằng giá bất động sản thường bước sang một nấc mới, bền hơn và có cơ sở hơn.

Quy hoạch nói lên tất cả

Sao Mai Residence là khu đô thị mới do Tập đoàn Sao Mai phát triển, nằm ngay giao lộ giữa đường Nghi Sơn – Sào Vàng với cổng vào Sân bay Thọ Xuân và Quốc lộ 47. Dự án có quy mô khoảng 70,7ha, gồm 1.252 nền nhà phố liên kế, 195 nền shoptel, quỹ đất tái định cư, nhà ở xã hội và nhà cao tầng.

Đây không phải mô hình phát triển manh mún, mà là một cấu trúc đô thị tương đối hoàn chỉnh, với 5 khu trung tâm thương mại dịch vụ, 4 khu giáo dục, 2 khu văn hóa – thể thao, cùng hạ tầng nội khu được quy hoạch đồng bộ. Sao Mai Residence cách Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng chỉ 700m, mất 5-10 phút là tới Cảng Hàng không Thọ Xuân, khoảng 30 phút tới các phường trung tâm Thanh Hóa và kết nối trực tiếp đến Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Điểm đáng chú ý là Lam Sơn – Sao Vàng hiện không còn được đánh giá như một đô thị vệ tinh đơn thuần. Từ đầu năm 2024, Thanh Hóa đã công bố điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng đến năm 2040 theo định hướng đô thị sân bay. Song song, tuyến kết nối từ Khu Kinh tế Nghi Sơn đến Sân bay Thọ Xuân đã hình thành trục liên kết trực tiếp giữa cảng biển, công nghiệp và đầu mối hàng không, mở rộng kết nối với các trục huyết mạch như Quốc lộ 1A, 45, 47, 15 và 217. Khi một khu vực chuyển từ vai trò “nơi ở” sang vai trò “điểm giao thương”, thị trường bất động sản thường bước vào pha tái định giá sâu hơn, bởi giá trị lúc đó không còn nằm ở mảnh đất, mà nằm ở công năng kinh tế của vị trí.

Số liệu bứt phá chứng minh

Động lực cho chu kỳ này đang được đo đếm bằng dữ liệu, không chỉ bằng kỳ vọng. Năm 2025, Cảng Hàng không Thọ Xuân phục vụ gần 1,4 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với năm trước, riêng hàng hóa tăng tới 90,7%. Theo định hướng quy hoạch được địa phương công bố, sân bay được xác lập mở rộng quy mô thành cảng quốc tế, với công suất quy hoạch 5 triệu hành khách và 27.000 tấn hàng hóa mỗi năm trong giai đoạn tới.

Một đầu mối hàng không tăng trưởng nhanh thường không chỉ kéo theo lưu lượng di chuyển, mà còn tạo nhu cầu thiết yếu về lưu trú, thương mại, dịch vụ và nhà ở cho lực lượng lao động quản lý, chuyên gia, logistics và kinh doanh hậu cần. Đây là lớp cầu bền hơn rất nhiều so với các cơn sốt mang tính đầu cơ ngắn hạn.

Bởi vậy, nói Lam Sơn – Sao Vàng bước vào chu kỳ định hình mặt bằng giá mới là có cơ sở. Đó là chu kỳ của hạ tầng đi trước, công nghiệp theo sau, rồi đô thị hoàn thiện để giữ lại dòng người, dòng tiền và nhu cầu ở thực. Trong chu kỳ ấy, Sao Mai Residence ra đời để làm điểm neo giá trị đầu tiên ở cửa ngõ của cực tăng trưởng mới phía Tây Thanh Hóa, đồng thời mong muốn truyền cảm hứng đến các dự án Aerotropolis tại Việt Nam sau này. Và khi thị trường bắt đầu định giá tương lai bằng những gì đã hiện hữu, thì những vị trí như vậy thường là nơi được nhận ra sớm nhất.

Thành Luật – Nguyễn Lương