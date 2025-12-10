Bắt đầu thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm xe khách trên các tuyến cao tốc

Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ 12h00 hôm nay, 10/12, đơn vị phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe khách trên các tuyến cao tốc. Mục tiêu là chấn chỉnh hoạt động vận tải, giảm tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân.

Kiểm tra toàn diện xe kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến cao tốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước đó, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách tiếp tục tiềm ẩn phức tạp, nhất là tình trạng “xe dù, bến cóc” và xe hợp đồng trá hình chưa được xử lý triệt để. Trong 11 tháng năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách chiếm 5,79% tổng số vụ toàn quốc, trong khi cả nước chỉ có gần 321.000 xe khách, tương đương 4,58% tổng số xe ô tô.

Việc xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, đón trả khách sai quy định vẫn diễn biến phức tạp, gây mất an toàn, ùn tắc và cạnh tranh không lành mạnh. Nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, như vụ xe 43F-007.76 làm 10 người chết, 14 người bị thương tại Hà Tĩnh ngày 25/7/2025; hay vụ xe 29B-081.62 làm 4 người chết, 5 người bị thương trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi ngày 9/12/2025.

Nguyên nhân được xác định có phần do công tác quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách theo hợp đồng còn thiếu chặt chẽ; việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, gây khó khăn trong kiểm tra và xử lý.

Để thực hiện hiệu quả Nghị định 158/2024/NĐ-CP và Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra trên các tuyến cao tốc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các địa phương thành lập tổ công tác liên ngành, kiểm soát 24/24h tại các điểm đầu – cuối tuyến, trạm thu phí và khu vực ra vào cao tốc.

Nội dung kiểm tra gồm: chở quá số người quy định; dừng đỗ, đón trả khách sai vị trí; vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải; không có hợp đồng, lệnh vận chuyển, danh sách hành khách; hoạt động sai hành trình; xe hợp đồng trá hình; không lắp hoặc không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi hình người lái xe.

Các hành vi trực tiếp gây tai nạn như vi phạm tốc độ, làn đường, tránh vượt sai quy định, sử dụng rượu bia cũng được xử lý nghiêm.

Kế hoạch đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, rà soát để đề xuất thu hồi phù hiệu hoặc Giấy phép kinh doanh vận tải đối với trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông và các phòng nghiệp vụ sẽ trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, bảo đảm triển khai nghiêm túc và đồng bộ. Thông qua phối hợp giữa lực lượng Công an, Cục Đường bộ Việt Nam và địa phương, mục tiêu là lập lại trật tự trong hoạt động vận tải hành khách và kéo giảm tai nạn giao thông./.

Theo TTXVN