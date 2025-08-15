Bất cập tại trại nuôi nhốt hổ ở Xuân Tín

Nhiều năm qua, đàn hổ gồm 9 cá thể được nuôi trong một trang trại biệt lập giữa cánh đồng ở xã Xuân Tín (Thanh Hóa). Khu vực này được bao tường kiên cố, bảo vệ nghiêm ngặt để tránh nguy hiểm cho người dân xung quanh.

Video: Bất cập quanh trại nuôi nhốt hổ ở Xuân Tín.

Ông Trịnh Đình Bạch (65 tuổi), người đang trực tiếp chăm sóc đàn hổ cho biết: Năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến (ở Hà Nội, là anh em họ với ông Bạch) mua 10 con hổ (mỗi con nặng khoảng 7 kg) từ một người lạ đưa từ Lào về xã Xuân Tín (huyện Thọ Xuân cũ) để nuôi. Việc nuôi nhốt trái phép này bị phát hiện, ông Chiến bị phạt hành chính 30 triệu đồng nhưng vẫn được giao tiếp tục chăm sóc đàn hổ. Một năm sau, ông tiếp tục mua thêm 5 con và cũng bị phạt số tiền tương tự.

Ông Bạch cho biết, ban đầu hổ được nuôi trong khu dân cư. Tuy nhiên, do gây tiếng ồn, ô nhiễm và nguy hiểm, gia đình phải chuyển chúng ra vị trí hiện nay, cách khu cũ 2,5 km. Chuồng nuôi có 3 lớp cửa, gắn biển cảnh báo và chỉ mở khi cho ăn, dọn vệ sinh hoặc đón đoàn kiểm tra.

Qua thời gian, đến nay 6 cá thể đã chết và bị tiêu hủy, hiện chỉ còn 9 con sống, cân nặng từ 150 đến 200 kg, sức khỏe hiện nay của đàn hổ này đang ổn định, khỏe mạnh.

Trại nuôi hổ 4.000 m2 nằm ngoài cánh đồng xa khu dân cư, được chia thành hai khu chuồng, có nhà trú mưa nắng, khu ăn uống, phòng thú y, hành lang, sân chơi... Tường bao cao 4,5 m, bên trên phủ lưới thép B40 để đảm bảo an toàn.

Việc chăm sóc đàn hổ hiện do một mình ông Trịnh Đình Bạch đảm nhận. Mỗi ngày, ông dọn chuồng, kiểm tra hàng rào, bơm nước uống và chia khẩu phần ăn cho từng con. Trong quá trình chăm sóc, ông Bạch chưa bao giờ bị tấn công vì hổ đã quen người.

Lượng thức ăn thay đổi theo mùa: mùa lạnh đàn hổ ăn khoảng 95-100 kg mỗi ngày, mùa nóng chỉ hơn một nửa.

“Thức ăn của hổ chủ yếu là gà nguyên con và đầu gà đông lạnh; thỉnh thoảng đàn hổ được bồi dưỡng bằng thịt bò, thịt lợn để tăng dinh dưỡng”, ông Bạch nói.

Ban ngày, hổ thường nằm nghỉ hoặc tắm nắng, ban đêm mới hoạt động mạnh. Chúng khá dạn người nhưng khi gặp tiếng động lạ vẫn gầm rú dữ dội.

Dù có cả hổ đực và cái trưởng thành, việc nuôi nhốt lâu năm trong không gian chật hẹp cùng chế độ ăn thiếu chất khiến chúng không thể sinh sản.

Theo đại diện trại hổ, hiện nay đang gặp khó khăn về kinh phí để nuôi hổ và gia cố lại chuồng trại. “Gia đình cũng mong sớm chuyển giao đàn hổ cho đơn vị có thẩm quyền, đủ tư cách pháp nhân để tiếp tục nuôi nhốt, đồng thời hỗ trợ phần công chăm sóc và chi phí thức ăn. Bây giờ mà nuôi thì tốn kém từng ngày... bỏ thì thương, vương thì tội,” ông Bạch nói. .

Ông Lê Văn Hà – Phụ trách Trạm Kiểm lâm Mục Sơn cho biết, giấy phép nuôi sinh trưởng và sinh sản hổ của trại đã hết hạn từ giữa năm 2017. Nhiều lần chủ trại xin cấp mới nhưng không được chấp thuận do vướng quy định. Hiện nay lực lượng liên ngành và kiểm lâm địa bàn mỗi tuần đều tới ghi nhận số lượng, kiểm tra sức khỏe hổ, an toàn chuồng trại và môi trường. “Chúng tôi cũng đang đôn đốc chủ trại sớm tìm các trung tâm có đủ điều kiện đảm bảo để bàn giao đàn hổ, còn nếu để gia đình nuôi thì phải gia cố, xây dựng chuồng trại đảm bảo an toàn theo quy định”, ông Hà nhấn mạnh.

Tin liên quan: Một cá thể hổ nuôi tại cơ sở nuôi xã Xuân Tín bị chết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo UBND tỉnh về việc cá thể hổ tại cơ sở nuôi xã Xuân Tín (Thọ Xuân) bị chết.

Hoàng Đông