Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa Tuyển cộng tác viên dẫn chương trình (MC)

Do yêu cầu mở thêm các chương trình truyền hình mới và Video trên Báo điện tử, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cần tuyền Cộng tác viên làm MC.

1.Tiêu chuẩn:

- Hình thức ưa nhìn, tự tin, có chất giọng truyền cảm, khả năng đọc lưu loát, có tố chất và yêu thích công việc dẫn chương trình.

- Nam cao từ 1m70 trở lên; nữ cao từ 1m55 trở lên.

- Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi.

- Đối với các trường hợp đã có kinh nghiệm, Hội đồng tuyển dụng sẽ xem xét cụ thể về độ tuổi, nhưng không quá 35 tuổi.

2. Trình độ văn hóa:

Đang theo học cao đẳng, đại học trở lên.

3.Địa chỉ liên hệ:

- Ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ tại Phòng Thư ký Biên tập, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa.

Số điện thoại: 0915.274545 (Trong giờ hành chính )

Địa điểm: Đường Hùng Vương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian đăng ký:từ ngày 15/6/2026 đến ngày 15/7/2026