Bão số 5 giữ nguyên hướng di chuyển, vùng biển Thanh Hóa sóng cao 5-7m

Do tác động của bão số 5, dự báo vùng biển Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 5 lúc 14h ngày 24/8/2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/8, tâm bão số 5 ở 17,4 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa; cách Nghệ An 520km, Hà Tĩnh 500km, Bắc Quảng Trị 430km. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo diễn biến bão:

Hồi 1h 25/8: tâm bão ở 17,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông (Nam vịnh Bắc Bộ), cách Nghệ An 260km, Hà Tĩnh 230km, Bắc Quảng Trị 180km. Gió cấp 13-14, giật cấp 16.

Cảnh báo rủi ro cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Huế); cấp 4 tại vùng ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị.

Đến 13h 25/8: tâm bão ở 18,4 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông (ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị). Gió cấp 12-13, giật cấp 15.

Cảnh báo rủi ro cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc bộ, biển Nam Quảng Trị-Huế); cấp 4 tại vùng ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị và đất liền Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị.

Đến 13h 26/8: tâm bão ở 18,9 độ Vĩ Bắc, 102,4 độ Kinh Đông (Trung Lào) và suy yếu xuống dưới cấp 6.

Cảnh báo rủi ro cấp 3 tại vịnh Bắc bộ, biển Nam Quảng Trị-Huế); cấp 4 tại vùng ven biển Thanh Hóa-Quảng Trị và đất liền Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị.

Khu vực Thanh Hóa mưa to, gió lớn

Trên đất liền, từ đêm 24/8 có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15.

Ngoài ra, từ đêm 24 đến ngày 26/8/2025, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 350mm, khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Bắc phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm. Mưa to tập trung vào ngày và đêm 25/8.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/6h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

