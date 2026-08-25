Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào

Chiều 25/8, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ tối ngày 25/8 đến ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa lớn, nhiều vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ngập sâu.

Theo bản tin dự báo bão lúc 17 giờ ngày 25/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc-108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông, tốc độ khoảng 10km/h.

Đến 16 giờ ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc-110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tình hình mưa tại các địa phương

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ tối ngày 25/8 đến ngày 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

“Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất,” Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Diễn biến lũ trên các sông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cầu có khả năng đạt đỉnh vào chiều 25/8 và ở mức dưới báo động 3; hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở mức trên báo động 3; hạ lưu sông Lục Nam tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống và ở mức trên báo động 3; hạ lưu sông Lục Nam tiếp tục xuống dưới báo động 1; lũ hạ lưu sông Cầu sẽ xuống và ở mức trên báo động 2.

Cảnh báo: Từ nay 25/8 đến 26/8, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) duy trì ở mức cao trên báo động 3; lũ hạ lưu sông Bưởi (Thanh Hóa) tiếp tục xuống và ở mức báo động 2. Lũ thượng nguồn các sông ở Nghệ An tiếp tục dao động ở mức báo động 1 - báo động 2.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã, phường: Tuấn Đạo, An Lạc, Dương Hữu, Tây Yên Tử, Đại Sơn, Biên Sơn, Biển Động, Yên Định, Phượng Sơn, Chũ, Nam Dương, Lục Ngạn, Đèo Gia, Trường Sơn, Lục Sơn, Lục Nam, Nghĩa Phương, Cẩm Lý, Bắc Lũng, Sa Lý, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Yên Trung, Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Kép, Tiên Lục, Nhã Nam, Yên Thế, Tiền Phong, Tân An, Lạng Giang, Bố Hạ, Mỹ Thái, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Giang, Vũ Ninh, Kinh Bắc, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Lạng Sơn, Bắc Ninh cấp 3; Thanh Hóa và Nghệ An cấp 1.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bao-so-4-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-bac-bo-va-thanh-hoa-co-mua-rao-post1132432.vnp