Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy được cảnh báo ở nhiều khu vực, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Một điểm trên Quốc lộ 217 qua địa bàn xã Quan Sơn bị sạt lở taluy do mưa lớn kéo dài tháng 8/2026, Ảnh: Đình Hà

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 6 giờ qua, từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 14/9, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được tại một số điểm như: Thanh Tân 1, xã Thanh Kỳ 95,2mm; Xuân Bình, xã Xuân Bình 74,8mm; Vạn Xuân 1, xã Vạn Xuân 52,2mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, tại một số khu vực, lượng nước tích lũy trong đất đã gần đạt trạng thái bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại nhiều khu vực trong tỉnh. Các xã cần đặc biệt chú ý gồm: Công Chính, Xuân Du, Mậu Lâm, Xuân Thái, Thanh Phong, Như Thanh, Thanh Quân, Hóa Quỳ, Như Xuân, Xuân Bình, Thượng Ninh, Trường Lâm, Yên Thọ, Thanh Kỳ, Thắng Lộc, Tân Thành, Vạn Xuân và Yên Nhân.

Theo cảnh báo, các khu vực có nguy cơ cao cần đặc biệt chú ý đến tất cả các thôn, bản và những điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá.

Lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội và có thể gây ách tắc giao thông cục bộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

LP