Trồng gần 5.000 cây xanh tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa

Sáng 13/9, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức lễ trồng cây “Cánh rừng Quê hương AEON” tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa (phường Quảng Phú). Gần 5.000 cây xanh thuộc 18 chủng loại được trồng trong khuôn viên dự án, góp phần bổ sung không gian xanh, hướng tới vận hành công trình theo các tiêu chí xanh, tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động đến môi trường.

Toàn cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán; đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu dự lễ trồng cây.

Các đại biểu dự lễ trồng cây.

Đại diện Tập đoàn AEON MALL và các tổ chức quốc tế, đối tác dự lễ trồng cây.

Cùng dự có đại diện các cơ quan, tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các đơn vị thuộc Tập đoàn AEON MALL và Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam và gần 600 học sinh, sinh viên, người lao động.

Đây là hoạt động được Tập đoàn AEON MALL duy trì tại các trung tâm thương mại mới trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Tại Thanh Hóa, chương trình được tổ chức trước thời điểm AEON MALL Thanh Hóa dự kiến mở cửa đón khách vào ngày 15/10/2026.

Các em học sinh dự lễ trồng cây.

Chương trình “Cánh rừng Quê hương AEON” được triển khai từ năm 1991 tại AEON Melaka, Malaysia và lần đầu tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 4/1992. Đến năm 2025, hơn 12,67 triệu cây xanh đã được trồng thông qua chương trình và các hoạt động liên quan.

Theo đại diện Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, việc trồng và chăm sóc cây xanh cùng cộng đồng địa phương là một trong những hoạt động được doanh nghiệp duy trì tại những địa bàn có trung tâm thương mại hoạt động.

Phát biểu tại chương trình, ông Kobayashi, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam cho biết, doanh nghiệp mong muốn không chỉ trồng cây mà cùng cộng đồng địa phương chăm sóc, duy trì không gian xanh trong quá trình hoạt động. Đây cũng là một phần trong định hướng gắn hoạt động của trung tâm thương mại với địa phương trong dài hạn.

Ông Kobayashi, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo ông Kobayashi, trong quá trình triển khai dự án AEON MALL Thanh Hóa, doanh nghiệp hướng tới xây dựng không gian tích hợp các hoạt động mua sắm, dịch vụ, vui chơi và giao lưu; đồng thời tạo thêm việc làm và mở rộng hợp tác với các đối tác tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, đánh giá cao việc Tập đoàn AEON MALL duy trì chương trình trồng cây trong nhiều năm, cũng như định hướng xây dựng AEON MALL Thanh Hóa theo các tiêu chí công trình xanh, phát triển bền vững.

Hoạt động này không chỉ góp phần tạo cảnh quan cho công trình, mà còn thể hiện định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và cộng đồng ngay từ những ngày đầu trung tâm hiện diện tại Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm mong muốn sau khi đi vào hoạt động, AEON MALL Thanh Hóa sẽ tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp, nhà sản xuất và người lao động địa phương quan tâm triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, không chỉ dừng lại ở số lượng cây xanh được trồng, mà quan trọng hơn là góp phần vun đắp ý thức tôn trọng thiên nhiên, trách nhiệm với môi trường và nơi mình đang sống. Sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên càng làm rõ ý nghĩa của thông điệp “Gieo mầm tương lai”, bởi một môi trường sống tốt đẹp cho thế hệ mai sau cần được tạo dựng từ những hành động cụ thể hôm nay.

Tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nhà sản xuất và người lao động địa phương; quan tâm sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng của Thanh Hóa và tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực về môi trường, giáo dục, văn hóa, trách nhiệm xã hội.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với Tập đoàn AEON MALL và Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tạo điều kiện để dự án vận hành an toàn, hiệu quả; góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với tập đoàn và các doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với Tập đoàn AEON MALL và Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tạo điều kiện để dự án vận hành an toàn, hiệu quả; góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với tập đoàn và các doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động lễ trồng cây.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng, đại diện Tập đoàn AEON MALL, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam trồng những cây xanh đầu tiên tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại biểu, người lao động, học sinh, sinh viên đã cùng tham gia trồng cây xanh thuộc nhiều chủng loại phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Các em học sinh tham gia trồng cây xanh.

Cùng với hệ thống cây xanh, dự án AEON MALL Thanh Hóa cũng được đầu tư theo định hướng công trình thân thiện với môi trường và được cấp chứng nhận LOTUS của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC).

Lãnh đạo Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam trao chứng nhận LOTUS cho Dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Dự án được đánh giá theo hệ thống LOTUS NC V3 dành cho công trình xây dựng mới, thuộc nhóm trung tâm thương mại. Các tiêu chí công trình xanh hướng tới sử dụng năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên hiệu quả; giảm tác động của công trình đến môi trường, đồng thời tạo môi trường thuận tiện, an toàn cho người sử dụng. Đây cũng là một trong những yêu cầu ngày càng được quan tâm đối với các dự án thương mại, dịch vụ quy mô lớn.

AEON MALL Thanh Hóa là trung tâm thương mại thứ 9 của AEON MALL tại Việt Nam và cũng là trung tâm thương mại có diện tích xây dựng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Trước thời điểm chính thức khai trương, dự án đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng, đại diện Tập đoàn AEON MALL, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tham quan Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Việc bổ sung gần 5.000 cây xanh cùng việc áp dụng các tiêu chí công trình xanh là một trong những giải pháp môi trường được triển khai tại dự án. Sau khi trung tâm thương mại đi vào hoạt động, hiệu quả của các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng tài nguyên hợp lý, quản lý chất thải và duy trì không gian xanh sẽ là những yếu tố quan trọng tiếp tục được cụ thể hóa để vận hành công trình theo hướng bền vững.

Quỹ Môi trường AEON được thành lập năm 1990, triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và hỗ trợ những tổ chức có cùng định hướng. Trồng và phục hồi cây xanh là một trong những chương trình được Quỹ thực hiện tại nhiều quốc gia nhằm góp phần bảo vệ hệ sinh thái, cải thiện môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo thông tin từ AEON, đến năm 2026, các chương trình có sự tham gia của Quỹ đã được triển khai tại Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Campuchia và một số quốc gia khác, với tổng số hơn 12,87 triệu cây xanh được trồng.

Minh Hằng - Quốc Hương