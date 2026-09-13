Cảnh báo xuất hiện đợt lũ trên các sông trong 4 ngày tới

Theo bản tin cảnh báo lũ của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 14/9 đến ngày 17/9 trên các sông trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ.

Ảnh minh họa.

Mực nước lúc 13h ngày 13/9 trên các sông còn ở mức thấp, dưới mức báo động (BĐ) 1 từ 1-4m, riêng trên sông Bưởi và hạ lưu sông Mã tại thuỷ văn Lý Nhân, hạ lưu sông Chu tại thuỷ văn Xuân Khánh dưới BĐ1 từ 6,3 - 7,2m.

Cảnh báo từ ngày 14/9 đến ngày 17/9 trên các sông trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ, với biên độ lũ lên tại các trạm phổ biến từ 2-5m.

Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ tại các trạm thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và sông Bưởi có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2; các sông nhỏ như sông Yên, sông Âm, sông Cầu Chày có khả năng từ BĐ2 - BĐ3; hạ lưu sông Mã, sông Chu còn dưới mức BĐ1.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất miền núi; ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị.

NM