Cảnh báo lũ trên các sông ở Thanh Hóa từ ngày 14 đến 17/9

Từ ngày 14 đến 17/9, các sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên phổ biến từ 2-5m. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu dân cư, đô thị.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, mực nước trên các sông hiện biến đổi chậm. Lúc 7h ngày 13/9, mực nước trên các sông còn ở mức thấp, dưới báo động 1 từ 2-4m. Riêng trên sông Bưởi và hạ lưu sông Mã tại trạm Lý Nhân, hạ lưu sông Chu tại trạm Xuân Khánh, mực nước dưới báo động 1 từ 6,5-7m.

Từ hôm nay (14/9) đến ngày 17/9, trên các sông trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ, với biên độ lũ lên tại các trạm phổ biến từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại các trạm thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và sông Bưởi có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Các sông nhỏ như sông Yên, sông Âm, sông Cầu Chày có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3. Hạ lưu sông Mã và sông Chu còn dưới mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị.

Lũ có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị; ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên địa bàn tỉnh ở cấp 1-2. Tin cảnh báo được phát lúc 9h ngày 14/9/2026.

LP