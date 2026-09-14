Tăng cường kiểm tra, xử lý tiến độ 2 dự án nhà máy xử lý rác

Hai dự án nhà máy xử lý rác quy mô lớn tại phường Bỉm Sơn và phường Nam Sầm Sơn đang chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Các ngành chức năng đang tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Bỉm Sơn do Công ty TNHH Năng lượng Môi trường Tianyu Thanh Hóa làm chủ đầu tư, có công suất xử lý khoảng 1.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện khoảng 18MW, tổng vốn đầu tư trên 2.051 tỷ đồng.

Hiện tiến độ dự án chậm khoảng 4 tháng. Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư đang huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công các hạng mục. Một số hạng mục chính như bể chứa rác, móng lò đốt, móng tháp lọc bụi, móng tháp phản ứng, móng ống khói, trạm bơm tổng hợp đang được triển khai; một số hạng mục phụ trợ đã hoàn thành phần thô. Doanh nghiệp phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành trong Quý II, năm 2027.

Một số hạng mục của Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Bỉm Sơn đã hoàn thành.

Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Bỉm Sơn phấn đấu vận hành trong Quý II năm 2027.

Theo ông Ji Shunli, Phó Tổng Giám đốc, đại diện chủ đầu tư: "Một trong những khó khăn lớn hiện nay là cơ chế giá điện đối với các dự án điện rác chưa được xác định rõ ràng, ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và việc huy động vốn thực hiện dự án. Do vậy, việc sớm ban hành cơ chế giá điện ổn định và minh bạch là yếu tố quyết định để các dự án có thể triển khai hiệu quả. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và địa phương để dự án sớm hoàn thành”.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sầm Sơn tại phường Nam Sầm Sơn do Công ty TNHH hai thành viên môi trường Nam Thành phố làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng, có công suất xử lý khoảng 300 tấn/ngày đêm, tổng vốn đầu tư hơn 242 tỷ đồng.

Theo cam kết trước đây của chủ đầu tư, dự án hoàn thành, tiếp nhận rác và đưa vào hoạt động trong tháng 9/2026. Tuy nhiên, qua kiểm tra của các sở, ngành, trong tổng số 26 hạng mục xây dựng theo hồ sơ thiết kế, đến nay chủ đầu tư mới triển khai 4 nhóm hạng mục chính. Tiến độ thực hiện hiện chưa bảo đảm khả năng hoàn thành dự án theo cam kết.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sầm Sơn được kỳ vọng sẽ giải quyết lượng chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng và mới phát sinh cho các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, nhưng do chậm tiến độ khiến toàn bộ số rác tại 2 địa phương này phải vận chuyển đi nơi khác xử lý.

Việc chậm tiến độ của hai dự án ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Do vậy, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, UBND các phường liên quan tiếp tục theo dõi, xử lý những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ; trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện hai dự án.

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngành chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra thực tế tại công trường hai dự án, tập trung vào các hạng mục chính ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện từng dự án, kịp thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những nội dung chậm, chưa bảo đảm yêu cầu.

Lan Anh