Bão số 10 di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35-40km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo lúc 19 giờ ngày 27/9, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h và có khả năng mạnh lên, vị trí bão ở khoảng 15,6 độ vĩ Bắc - 112,3 độ kinh Đông, trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa. Cường độ bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo đến 19 giờ ngày 28/9, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Vị trí bão ở khoảng 17,7 độ vĩ Bắc - 107,2 độ kinh Đông trên vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế. Cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Đến 19 giờ ngày 29/9, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí bão ở khoảng 19,8 độ vĩ Bắc - 103,3 độ kinh Đông trên khu vực Thượng Lào. Cường độ bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong vòng 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Dự báo tác động của bão đến khu vực tỉnh Thanh Hóa

Gió mạnh

+ Trên Biển: Từ đêm 27/9 vùng biển Thanh Hóa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 – 10; sau tăng lên cấp 10 – 12, giật cấp 13 - 15. Biển động dữ dội. +Trên đất liền: Từ sáng sớm 28/9 khu vực ven Biển tỉnh Thanh Hóa bao gồm các điểm dự báo: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Sầm Sơn, Quảng Chính, Nghi Sơn và các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 8 – 9, giật cấp 10 - 11.

Sâu trong đất liền bao gồm các điểm dự báo: Như Xuân, Như Thanh, Vĩnh Lộc, Yên Định, Đông Sơn, Hà Trung, Bỉm Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Hạc Thành cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Vùng biển ngoài khơi sóng biển cao từ 3.0 – 5.0m.

+Vùng Biển ven bờ bao gồm các phường/xã: Xã Nga An, Xã Tân Tiến, Xã Vạn Lộc, Xã Hoàng Tiến, Xã Hoàng Thanh, Xã Hoàng Châu, Phường Sầm Sơn, Phường Nam Sầm Sơn, Xã Quảng Ninh, Xã Quảng Bình, Xã Tiên Trang, Phường Ngọc Sơn, Phường Tân Dân, Phường Hải Linh, Phường Tĩnh Gia, Phường Hải Bình, Phường Nghi Sơn và bao gồm các đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu, Hòn Đót có sóng Biển cao từ 1.5 – 3.0m.

Nước biển dâng: Vùng ven biển Thanh Hóa có nước biển dâng từ 1,0-1,5m, nguy cơ ngập vùng trũng thấp, sạt lở đê kè biển, phá hủy nuôi trồng thủy sản.

Tác động của gió mạnh, sóng lớn:

+Trên biển: Gió mạnh sóng lớn có nguy cơ sạt lở đê, kè biển, hư hỏng khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu.

+Trên đất liền: Gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, làm gãy đổ cây cối.

Mưa lớn: Từ ngày 28 - 30/9 có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Với tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi phía Bắc, Tây bắc phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 250mm; khu vực vùng núi phía Tây, Tây nam và đồng bằng ven Biển từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Mưa to tập trung ngày 28, 29/9.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h) cho khu vực vùng núi phía Tây, Tây nam và đồng bằng ven Biển tỉnh Thanh Hóa trong ngày 28, 29/9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tác động của mưa lớn: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc.

