Bão số 1 tăng cấp và đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Vị trí tâm bão số 1 vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 110 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Hình ảnh bão số 1 nhìn từ vệ tinh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 3/7, bão số 1 tăng cấp và đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc (lúc 7 giờ ngày 3/7 là cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây).

Theo đó, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 110 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Đến 10 giờ ngày 4/7, bão trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11.

Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 5/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 10 giờ ngày 6/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ đêm 3/7 mở rộng đến vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4, biển động rất mạnh.

Cần lưu ý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền, vùng ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều 4/7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.Bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Theo đó, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Bão ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân, tàu thuyền, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bao-so-1-tang-cap-va-doi-huong-di-chuyen-theo-huong-tay-tay-bac-post1122021.vnp