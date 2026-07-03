Thanh Hóa chủ động ứng phó bão số 1, sẵn sàng sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm

Trước diễn biến của bão số 1 (Maysak) và nguy cơ mưa lớn trên địa bàn, sáng 3/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện số 59/CĐ-PTDS yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 11h00 ngày 03/7/2026. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo công điện, sáng sớm 3/7 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế Maysak). Hồi 10 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Dự báo từ chiều tối 3/7 đến đêm 4/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 70 mm.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển tiếp tục kiểm đếm, thông báo cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển nắm chắc diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm; kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền an toàn.

Đồng thời, chủ động sơ tán người dân tại khu vực ven biển, cửa sông khi cần thiết, bảo đảm an toàn cho các khu du lịch, nuôi trồng, khai thác thủy sản, các công trình trên biển, tuyến đê biển, đê cửa sông; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Đối với khu vực trên đất liền, các địa phương rà soát, sẵn sàng di dời người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai.

Cùng với đó, kiểm tra, bảo đảm an toàn các công trình đê điều, thủy lợi, công trình đang thi công; chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất; tổ chức cắt tỉa cây xanh, gia cố nhà cửa, biển hiệu, công trình công cộng, hệ thống điện, viễn thông; thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Các địa phương tổ chức canh gác, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngập sâu, ngầm tràn, nơi có nguy cơ sạt lở. Thực hiện nghiêm, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời kiểm tra, vận hành an toàn các hồ chứa, đặc biệt là hồ thủy điện, thủy lợi nhỏ và các hồ xung yếu.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP