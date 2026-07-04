Bão số 1 áp sát đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng, đặc khu Bạch Long Vĩ có gió giật cấp 10

Bão số 1 áp sát đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng, đặc khu Bạch Long Vĩ có gió giật cấp 10

Vào 14 giờ trưa nay (4/7), bão số 1 (Maysak) đang áp sát đất liền các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2,25m; Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 14 giờ trưa 4/7/2026. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 14 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20.6 độ Vĩ Bắc; 107.9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ.

Đến 22 giờ ngày 4/7, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ; trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 5/7, bão số 1 di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 10- 15km/giờ, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng gồm phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 22 giờ ngày 5/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) nguy cơ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4,5m; biển động rất mạnh.

Đặc biệt, ven biển các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3,5m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Ngoài ra, bão còn gây mưa lớn tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cụ thể, từ chiều nay (4/7) đến hết ngày 5/7 nhiều tỉnh, thành phố có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, người dân và chính quyền địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để tránh tối đa rủi ro thiệt hại về người và tài sản.

Ngư dân cần chú ý rằng điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng; hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Các tỉnh ven biển nói trên cần gia cố nhà cửa tránh nguy cơ gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông; sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Nguồn: https://nhandan.vn/bao-so-1-ap-sat-dat-lien-quang-ninh-hai-phong-dac-khu-bach-long-vi-co-gio-giat-cap-10-post973519.html