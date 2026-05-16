Bạo lực học đường và sự nguy hiểm từ hậu thuẫn của mạng xã hội

Bạo lực học đường đã và đang không còn bị giới hạn trong không gian trường lớp mà đã biến tướng nguy hiểm trên không gian mạng, nơi mạng xã hội (MXH) đang trở thành “hậu thuẫn” thúc đẩy bạo lực, lan truyền nỗi sợ hãi với tốc độ chóng mặt. MXH không chỉ là nơi khơi mào mâu thuẫn qua lời nói mà còn lan truyền clip bạo lực, gây áp lực tâm lý khủng khiếp lên nạn nhân.

Công an xã Lưu Vệ tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho các em học sinh. Ảnh: Lê Phượng

Đầu năm 2026, một nữ sinh lớp 8 tại xã Ngọc Lặc đã bị nhóm bạn đánh trong lớp học và quay clip, gây bức xúc trong dư luận. Theo nội dung clip, nữ sinh bị một nhóm bạn khống chế, ép ngồi trên bục giảng. Nhóm này liên tục chửi bới và dùng ghế nhựa đánh vào đầu nạn nhân. Không dừng lại, các học sinh còn ép nữ sinh này cởi áo và quay clip. Mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, sự việc vẫn tiếp diễn. Nhóm học sinh cũng đe dọa sẽ phát tán clip nếu nạn nhân kể lại vụ việc.

Trước đó, trên MXH xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh Trường THCS Hoằng Châu, xã Hoằng Châu bị nhóm bạn đánh tới tấp ngay giữa đường. Theo clip, một nhóm gồm cả nam và nữ xuất hiện tại hiện trường, trong đó nhóm nữ trực tiếp hành hung nạn nhân, liên tục đánh, túm tóc và dùng chân đá vào đầu nữ sinh.

Thực tế cho thấy, những mâu thuẫn của học sinh ngày nay không chỉ diễn ra trong lớp học hay sân trường mà còn lan rộng ra không gian mạng, nơi các hành vi bạo lực tinh thần có thể bị khuếch đại chỉ trong vài giờ. Những đoạn clip đánh nhau, những lời bình luận kích động, thậm chí cổ xúy cho bạo lực, đã và đang trở thành một phần đáng lo ngại trong đời sống học đường.

Cũng có không ít trường hợp, các nhóm học sinh còn hẹn nhau ngoài đời để “giải quyết mâu thuẫn”, dẫn đến xô xát, thậm chí gây thương tích nghiêm trọng. Song nhiều em không ý thức được hậu quả pháp lý cũng như tác động lâu dài của hành vi bạo lực.

Tháng 11/2025 Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 19-CV/TU gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, ban thường vụ đảng ủy các xã, phường về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu để UBND tỉnh Thanh Hóa đưa nội dung phòng chống bạo lực học đường vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội chứ không dừng lại ở các văn bản, chỉ thị thường niên hoặc đột xuất. Sở phải thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường; phân công giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống khi có nguy cơ, hoặc biểu hiện sắp xảy ra bạo lực học đường.

Là một trong “3 trụ cột” (gồm gia đình, nhà trường, công an) góp phần phòng, chống, ngăn chặn bạo lực học đường, lực lượng công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục. Các buổi tuyên truyền được tổ chức trực tiếp tại trường học, lồng ghép với hoạt động ngoại khóa nhằm tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận đối với học sinh. Nổi bật, như đầu tháng 3/2026, Công an phường Bỉm Sơn đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền pháp luật tại 5 trường THCS trên địa bàn, thu hút gần 4.000 học sinh tham gia. Đây là lứa tuổi đang trong giai đoạn dậy thì, có nhiều biến đổi tâm sinh lý, tò mò nhưng cũng dễ bị tác động nếu thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Để trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường cho học sinh, tại các buổi tuyên truyền, Công an phường đã hướng dẫn cho các em nhận diện đầy đủ các hình thức bạo lực học đường, không chỉ là bạo lực thể chất như đánh nhau, gây thương tích mà còn bao gồm bạo lực lời nói (chửi bới, đe dọa, xúc phạm), bạo lực tinh thần (trêu chọc, cô lập, bắt nạt) và bạo lực trên không gian mạng (đe dọa, bôi nhọ, nói xấu qua MXH).

Đầu tháng 4/2026, Công an xã Lưu Vệ phối hợp với Trường THCS Tân Phong 1 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, đối với nội dung về bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em, cán bộ tuyên truyền đã làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, trang bị cho học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh và ứng phó phù hợp. Nhiều nội dung được trao đổi thẳng thắn, cởi mở, giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ và mạnh dạn lên tiếng trước các hành vi sai trái.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, hỏi đáp sôi nổi. Học sinh tích cực trao đổi, nêu câu hỏi về các tình huống có thể gặp trong thực tế và được cán bộ công an giải đáp cụ thể, dễ hiểu, góp phần củng cố kiến thức và kỹ năng đã được tiếp thu. Thông qua buổi tuyên truyền, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ của học sinh được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Đồng thời, khẳng định vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc phối hợp với nhà trường, gia đình trong công tác giáo dục, quản lý và bảo vệ thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh bạo lực học đường diễn biến ngày càng phức tạp, vai trò nòng cốt của lực lượng công an không chỉ thể hiện ở việc xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là ở khả năng phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Song cũng rất cần sự chung tay phối hợp của gia đình, nhà trường để khi mỗi mâu thuẫn được phát hiện kịp thời, mỗi hành vi lệch chuẩn được uốn nắn đúng hướng, môi trường học đường sẽ dần được củng cố theo hướng an toàn, lành mạnh.

Lê Phượng