Báo động tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự giao thông

Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến đường của tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xuất hiện tình trạng các “nhóm” thanh thiếu niên điều khiển xe máy không gắn biển số, chở từ 2 đến 3 người ngồi phía sau, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng..., gây mất trật tự công cộng và an toàn giao thông (ATGT). Thậm chí, có một số trường hợp còn mang theo cả hung khí nguy hiểm, khiến người tham gia giao thông không khỏi hoang mang, quan ngại.

Nhóm thanh thiếu niên xã Đồng Tiến tháo biển số xe mô tô, phóng nhanh gây tai nạn giao thông tại ngã tư đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành).

Gia tăng vi phạm phức tạp

Theo tổng hợp của Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quý I/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt gần 3.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT liên quan đến thanh, thiếu niên, học sinh. Ngoài các lỗi vi phạm phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, lạng lách đánh võng, xe không gắn biển số..., lực lượng chức năng còn phát hiện 34 vụ thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm.

Vụ xảy ra mới đây đây là vào 23 giờ ngày 10/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát lưu động, tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa bao gồm các lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô tháo biển kiểm soát, di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí lưu thông qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn phường Hạc Thành và các phường giáp ranh. Theo đó, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ hóa trang, theo dõi di biến động của các đối tượng để tổ chức vây bắt. Kết quả đã bắt giữ an toàn 13 thanh, thiếu niên trong nhóm này và thu giữ một số hung khí cùng nhiều phương tiện xe mô tô.

Trước đó, thông qua công tác tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và nắm tình hình trên không gian mạng vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 22 giờ 30 phút ngày 2/5 tại ngã tư Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành có dấu hiệu liên quan đến các “nhóm” thanh thiếu niên gây mất trật tự công cộng, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã nhanh chóng truy vết, xác minh, bắt giữ14 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi cùng một số hung khí như dao, kiếm. Qua làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận đều trú tại xã Đồng Tiến. Mục đích của việc lập “nhóm” điều khiển phương tiện vi phạm quy định trật tự giao thông, lạng lánh, đánh võng trên đường nhằm gây sự chú ý của người đi đường để “lấy số”... Khi di chuyển đến ngã tư Đại lộ Lê Lợi đâm vào một xe mô tô di chuyển cùng chiều và đuôi của xe ô tô đang chuyển làn, khiến 2 thanh thiếu niên trên xe ngã ra đường bị thương, một thanh niên khác trên xe đã lao lên một xe mô tô khác trong nhóm tẩu thoát.

Nguyên nhân, giải pháp ngăn chặn

Theo Thượng tá Trang Công Đông, Phó trưởng phòng CSGT, một trong những nguyên nhân khiến thời gian gần đây gia tăng tình trạng thanh thiếu niên lập “nhóm” vi phạm trật tự ATGT chủ yếu là do sự buông lỏng giám sát từ phía các gia đình. Thông qua công tác xử lý vi phạm cho thấy phần lớn trường hợp thanh thiếu niên có bố mẹ đi làm xa, ở cùng ông bà lớn tuổi nên khó quản lý; hoặc cũng có những gia đình dù biết con em mình chưa đủ tuổi điều khiển xe máy vẫn giao phương tiện để tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, còn có những tác động tiêu cực từ mạng xã hội, các trào lưu “thể hiện bản thân” bằng hành vi nguy hiểm đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành vi của giới trẻ. Trong khi đó, nhiều thanh thiếu niên có tâm lý bồng bột, dễ bị kích động, bạn bè rủ rê, lôi kéo vào các hành vi sai trái.

"Tình trạng thanh thiếu niên lập “nhóm” điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lai đèo nhiều người, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí rượt đuổi nhau trên đường... không chỉ gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của những thanh thiếu niên khác. Ban đầu chỉ đơn giản là vi phạm trật tự ATGT, sử dụng mô tô, xe máy rú ga, lạng lách bốc đầu, buông cả 2 tay khi đang điều khiển phương tiện ... nhưng sau đó, là những hành vi gây mất trật tự công cộng, mang theo hung khí rượt đuổi nhau trên đường, dẫn đến phạm tội...” Thượng tá Đông chia sẻ.

Trước tình trạng thanh thiếu niên, học sinh lập “nhóm” gây mất trật tự công cộng và ATGT, nhất là dịp hè là thời điểm được nhận định sẽ gia tăng vi phạm, lực lượng CSGT đang tăng cường phối hợp với công an xã, phường rà soát, lên danh sách theo dõi thanh thiếu niên “hư”, đồng thời tiếp tục nắm thông tin trên các trang mạng xã hội và người dân cung cấp để tiến hành truy vết, triệu tập, xác minh, xử lý ngăn chặn. Ngoài lập biên bản, xử phạt gồm cả người điều khiển, người ngồi trên xe và người giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; những hành vi vi phạm có dấu hiệu gây rối, mất trật tự công cộng..., lực lượng CSGT sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục tình trạng này, cần nhấn mạnh đến vai trò của gia đình trong việc giáo dục, thay đổi nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự ATGT cho con em; đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát con em mình trong việc chấp hành quy định của Luật trật tự ATGT; tuyệt đối không giao xe cho thanh thiếu niên khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Khánh Huyền