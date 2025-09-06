Bảo đảm thế trận phòng thủ “liên hoàn - vững chắc - rộng khắp”

Là đơn vị được thành lập mới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 1 - Triệu Sơn (Bộ CHQS tỉnh) đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy PTKV1 - Triệu Sơn tổ chức lễ chào cờ tại đơn vị.

Từ đặc điểm địa bàn rộng, địa phương đang trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính, ban chỉ huy đã chú trọng chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, tổ chức lực lượng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên các hướng. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tập trung xây dựng hệ thống kế hoạch và các văn bản, hướng dẫn về công tác quân sự, quốc phòng và công tác Đảng, công tác chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ huy PTKV1 đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý doanh trại, cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí trang bị. Khẩn trương triển khai xây dựng đơn vị chính quy, bổ sung, hoàn thiện hệ thống biển bảng, pano, áp phích; quan tâm đầu tư củng cố cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Duy trì đầy đủ vật chất, trang bị, phương tiện hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Công tác kỹ thuật, quản lý an toàn các loại vũ khí trang bị được tổ chức chặt chẽ, triển khai thu hồi, bảo quản, bảo dưỡng và cấp phát theo đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh; quản lý sử dụng đất quốc phòng. Tham mưu, tổ chức công bố thành lập Ban CHQS xã, phường; các chức danh chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý Ban CHQS xã, phường khi sáp nhập. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các xã, phường quản lý và nắm chắc lực lượng dân quân, danh sách độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật; rà soát danh sách học sinh đăng ký, dự thi vào các trường quân đội...

Ngoài ra, đơn vị cũng quản lý chặt chẽ và kịp thời điều chỉnh quy hoạch các điểm đất quốc phòng tại các xã, phường sau khi sáp nhập; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nắm chắc chất lượng chính trị nội bộ, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm, từng bước khắc phục, điều chỉnh. Thực hiện tốt công tác chính sách, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ... thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đồng thời, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng ý thức trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Nắm chắc tình hình tư tưởng, chất lượng chính trị nội bộ, các mối quan hệ của quân nhân; kịp thời ổn định tổ chức biên chế sau sáp nhập; chủ động khắc phục khó khăn về nơi ăn, ở, sinh hoạt và làm việc của bộ đội. Nâng cao chất lượng trang tin, vai trò “Lực lượng 47” phản ánh, đưa tin kịp thời các hoạt động của Ban Chỉ huy PTKV1 - Triệu Sơn và đấu tranh tích cực với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và các trang mạng xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy". Duy trì nền nếp chế độ nhà ăn, nhà bếp; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, quân số khỏe trên 98%; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, góp phần cải thiện nâng cao đời sống sinh hoạt của đơn vị; đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường doanh trại, mua sắm cơ sở vật chất sau khi sáp nhập.

Thượng tá Trịnh Ngọc Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV1 - Triệu Sơn cho biết: "Ban Chỉ huy PTKV là cấp chỉ huy trực tiếp và gần nhất với lực lượng quân sự cấp xã. Khi xã, phường, đặc khu có nhiệm vụ quan trọng về quân sự, quốc phòng như xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch huấn luyện và tác chiến, phương án sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xử lý tình huống quốc phòng - an ninh..., Ban Chỉ huy PTKV sẽ trực tiếp chỉ huy hoặc cử cán bộ hỗ trợ chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quân sự, đặc biệt là đối với cán bộ quân sự cấp xã chưa đủ kinh nghiệm. Trong tình huống phức tạp, liên quan đến nhiều xã, phường, đặc khu trong khu vực, Ban Chỉ huy PTKV sẽ trực tiếp điều động lực lượng theo phương án đã duyệt; chỉ huy ứng cứu, chiến đấu bảo vệ địa bàn; phối hợp với cơ quan cấp trên xử lý tình huống; làm đầu mối hiệp đồng toàn khu vực, bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo. Bảo đảm thế trận phòng thủ “liên hoàn - vững chắc - rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc".

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, trong thời gian tới, Ban Chỉ huy PTKV1 - Triệu Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; làm tốt công tác tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh và phối hợp với các xã, phường trong tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, trên các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Nhiệm vụ quân đội hiện đại trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với các đơn vị lực lượng vũ trang nói chung và Ban Chỉ huy PTKV1 - Triệu Sơn nói riêng. Trong bối cảnh mới, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, chủ động, linh hoạt và sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV1 - Triệu Sơn xây dựng đơn vị vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa