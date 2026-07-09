Xóa bỏ hiện tượng phân biệt “hàng để ăn” và “hàng để bán”

Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký Chương trình phối hợp số 348/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030 (Chương trình phối hợp).

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng tinh thần trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phòng ngừa, ngăn chặn, lên án các hành vi vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm để không sử dụng nguyên liệu, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm vào sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Đồng thời, vận động, hướng dẫn nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản áp dụng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; nhân rộng các mô hình sản xuất nông sản an toàn, sản xuất liên kết với chế biến, bảo quản và tiêu thụ theo chuỗi ngành hàng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy, thể hiện vai trò nòng cốt các cấp Hội và hội viên Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động và giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát an toàn thực phẩm từ cơ sở.

Kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản an toàn; đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm; xóa bỏ hiện tượng phân biệt sản xuất để tiêu dùng và sản xuất để kinh doanh.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thuỷ sản tuân thủ các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm

Chương trình phối hợp đề ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:

100% cán bộ phụ trách công tác an toàn thực phẩm của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ trung ương đến địa phương được tập huấn, cập nhật kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm; kỹ năng tuyên truyền, vận động, giám sát và hướng dẫn hội viên, người dân tuân thủ pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm.

100% hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thuỷ sản có thành viên là hội viên của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tuyên truyền, tập huấn và ký cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm.

100% Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh có hội viên áp dụng và nhân rộng mô hình sản xuất nông lâm thủy sản an toàn có ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp xanh, giảm phát thải phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai thực hiện phong trào “Giám sát cộng đồng” về an toàn thực phẩm nhằm giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin, phản ánh đến cơ quan chức năng để xử lý, ngăn chặn sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường và đến tay người tiêu dùng. Mỗi Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, đặc khu duy trì ít nhất một mô hình "giám sát cộng đồng."

100% các tỉnh, thành phố ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030.

Tăng cường giám sát cộng đồng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Chương trình phối hợp gồm 7 nội dung chính sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan, hướng dẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm; chú trọng vận động nhân dân sản xuất an toàn từ khâu trồng trọt, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn; lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng tinh thần trách nhiệm và đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, không phân biệt sản xuất để tiêu dùng hay để kinh doanh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và cung cấp kiến thức cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm.

Thứ hai, tăng cường giám sát cộng đồng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, chú trọng các cơ sở nhỏ lẻ để phòng ngừa, ngăn chặn, lên án các hành vi vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm; không đưa sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm ra thị trường.

Thứ ba, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất an toàn; chủ động kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững.

Thứ tư, triển khai phong trào “Giám sát cộng đồng” về an toàn thực phẩm; phát huy vai trò của các cấp Hội, hội viên và cộng đồng trong giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm, nông lâm thủy sản; chú trọng giám sát tại các địa bàn có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm như: các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư, chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, trường học...

Thứ năm, hỗ trợ cho các cấp Hội và hội viên Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cập nhật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn; tham gia đề xuất chính sách về an toàn thực phẩm.

Thứ sáu, ban hành hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương với các cấp hội và tổ chức triển khai hiệu quả, phù hợp giữa các cấp Hội trong tuyên truyền, vận động và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Thứ bảy, phát hiện, kịp thời biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; đấu tranh, lên án các hành vi, các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, đảm bảo không để sản phẩm mất an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường và đến tay người tiêu dùng.

Định kỳ hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình phối hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Theo TTXVN