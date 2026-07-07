37 cơ sở kiểm nghiệm được chấp thuận để xuất khẩu mít, sầu riêng sang Trung Quốc

Theo danh sách cập nhật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 26/6/2026, hiện Việt Nam có 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp thuận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi (Cd) và Vàng O đối với mít và sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Sầu riêng xuất khẩu được tập kết tại một vựa trái cây . (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại bốn vùng trọng điểm trên cả nước, góp phần đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây.

Cụ thể, vùng Đông Nam Bộ có số lượng cơ sở được công nhận nhiều nhất với 15 cơ sở, gồm 6 cơ sở được kiểm nghiệm cả Cadimi và Vàng O, 4 cơ sở chỉ được phép kiểm nghiệm Cadimi và 5 cơ sở chỉ kiểm nghiệm Vàng O, tập trung chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là khu vực có năng lực kiểm nghiệm lớn nhất cả nước, quy tụ nhiều đơn vị phân tích, thử nghiệm của các doanh nghiệp và tổ chức như SGS, Eurofins, Vinacontrol, TENTAMUS, SCI-TECH, Hoàn Vũ...

Đứng thứ hai là vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 10 cơ sở kiểm nghiệm; trong đó có 8 cơ sở được GACC chấp thuận đối với cả chỉ tiêu Cadimi và Vàng O. Các đơn vị tập trung chủ yếu tại Cần Thơ, cùng với Đồng Tháp và Cà Mau.

Đây là khu vực có ý nghĩa quan trọng do nằm gần vùng sản xuất và xuất khẩu sầu riêng lớn của cả nước.Tại vùng Đồng bằng sông Hồng, có 8 cơ sở kiểm nghiệm; trong đó, có 7 cơ sở kiểm nghiệm cả Cadimi và Vàng O, 1 cơ sở chỉ kiểm nghiệm Vàng O.

Riêng Hà Nội có 7 cơ sở, bên cạnh 1 cơ sở tại Quảng Ninh, tạo điều kiện phục vụ doanh nghiệp khu vực phía Bắc.Trong khi đó, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hiện có 4 cơ sở kiểm nghiệm; trong đó 3 cơ sở được chấp thuận kiểm nghiệm Cadimi và Vàng O, 1 cơ sở chỉ kiểm nghiệm Cadimi, phân bố tại Đà Nẵng, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Tại Đắk Lắk, vùng trọng điểm sản xuất sầu riêng của khu vực này chỉ có một đơn vị là Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam được kiểm nghiệm cả Cadimi và Vàng O.

Việc GACC công nhận hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu, rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời tăng tính chủ động trong đáp ứng các quy định về kiểm dịch và an toàn thực phẩm của thị trường Trung Quốc.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để duy trì và mở rộng xuất khẩu các loại trái cây chủ lực của Việt Nam, nhất là sầu riêng và mít, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về dư lượng hóa chất và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với nông sản nhập khẩu./.

Theo TTXVN