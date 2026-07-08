Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Mục tiêu và tầm nhìn

Từ nghị quyết đến động lực phát triển Nghị quyết của Đảng 09:41 30/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau 1 năm sắp xếp, sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế sẵn có, cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã và đang cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng những chương trình hành động sát...

Đảng bộ xã Thiệu Hóa đưa nghị quyết vào cuộc sống Nghị quyết của Đảng 08:48 17/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ xã Thiệu Hóa hiện có gần 2.400 đảng viên đang sinh hoạt tại 67 tổ chức cơ sở đảng. Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I thành công, Thiệu Hóa đã cụ thể hóa Nghị quyết (NQ) đại hội thành những chương trình, kế hoạch, đề án phù...