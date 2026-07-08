Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Mục tiêu và tầm nhìn
Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị khẳng định an ninh năng lượng là trụ cột then chốt của an ninh quốc gia, gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân. Nghị quyết đặt ra mục tiêu chiến lược rõ ràng, chuyển từ tư duy bảo đảm cung cấp năng lượng sang mô hình an ninh năng lượng chủ động, linh hoạt, đa dạng và bền vững, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, hiệu quả sử dụng năng lượng và thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên mới.
Mai Huyền
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