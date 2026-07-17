Mục tiêu và tầm nhìn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

“Cầu nối” đưa nghị quyết của Đảng đến với bà con giáo dân Nghị quyết của Đảng 05:51 06/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là thước đo hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Đối với những địa bàn có đông đồng bào công giáo sinh sống, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận (CTMT) không chỉ là hạt nhân...

Biện Thượng đưa nghị quyết vào cuộc sống Nghị quyết của Đảng 11:13 30/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau gần một năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, xã Biện Thượng đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bằng những kết quả cụ thể.