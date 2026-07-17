Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Nghị quyết của Đảng

Mục tiêu và tầm nhìn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Mai Huyền
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị khẳng định nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo phát triển, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong giáo dục; bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Toàn xã hội có trách nhiệm chăm lo, tham gia đóng góp nguồn lực và giám sát phát triển giáo dục.

Mục tiêu và tầm nhìn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị khẳng định nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo phát triển, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong giáo dục; bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Toàn xã hội có trách nhiệm chăm lo, tham gia đóng góp nguồn lực và giám sát phát triển giáo dục.

Mục tiêu và tầm nhìn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Mục tiêu và tầm nhìn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Mục tiêu và tầm nhìn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Mai Huyền

Từ khóa:

#giáo dục #Phát triển #Đào tạo #Nguồn lực #Nhà nước #Bảo đảm #Mục tiêu #Bộ chính trị #Trách nhiệm #Nghị quyết

Chủ đề Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Mục tiêu và tầm nhìn

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Mục tiêu và tầm nhìn

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị khẳng định an ninh năng lượng là trụ cột then chốt của an ninh quốc gia, gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân. Nghị...
Từ nghị quyết đến động lực phát triển

Từ nghị quyết đến động lực phát triển

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sau 1 năm sắp xếp, sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế sẵn có, cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã và đang cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng những chương trình hành động sát...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh