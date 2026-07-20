Phường Quang Trung đưa nghị quyết vào cuộc sống

Một năm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Quang Trung đang ghi dấu bằng những chuyển động rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và xây dựng đô thị văn minh. Đằng sau những kết quả ấy là quá trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ Nhất thành những chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, tạo sự thống nhất trong hành động và đồng thuận trong Nhân dân.

Từ sự đóng góp của người dân, nhiều tuyến đường của tổ dân phố 2 Quang Trung được mở rộng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ phường có 44 tổ chức đảng trực thuộc với 2.050 đảng viên. Xác định đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc đến các tổ chức cơ sở đảng; phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, thường xuyên nắm tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu bằng những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ thời hạn, rõ lộ trình".

Bám sát nghị quyết của Đảng bộ phường, các chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Ông Lê Nam Sơn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2 Quang Trung cho biết: "Nghị quyết được xây dựng sát thực tiễn, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tạo động lực để Nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hưởng ứng Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 13 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 100m2 đất để mở rộng vỉa hè; đồng thời huy động được 130 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ nghèo. Kết quả đó khẳng định, khi chủ trương đúng, hợp lòng dân sẽ tạo được sự đồng thuận, khơi dậy sức mạnh đoàn kết và tinh thần cống hiến trong cộng đồng”.

Xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là khâu đột phá trong thực hiện nghị quyết đại hội, phường Quang Trung tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều thủ tục, nhiệm vụ cải cách hành chính được triển khai hiệu quả như: “Công khai thủ tục hành chính số”, “Hồ sơ giấy một lần”, “Hồ sơ không bản giấy”, “Hồ sơ không hẹn”, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và giảm thời gian giải quyết.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đều được gắn mã QR để người dân thuận tiện tra cứu thông tin. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026, trung tâm đã tiếp nhận 6.098 hồ sơ, giải quyết 6.002 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,4%; 96 hồ sơ còn lại đều đang trong thời hạn giải quyết. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100%, số hóa kết quả đạt 99,92%; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 100%. Những kết quả trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành gắn với chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Quang Trung đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của tỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; kết cấu hạ tầng đô thị từng bước hoàn thiện. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quang Trung khẳng định: “Sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân là nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra”.

Thực tiễn đang chứng minh, mỗi nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành những công trình, phần việc, những đổi thay cụ thể trong đời sống Nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, Đảng bộ phường Quang Trung đang từng bước biến những mục tiêu của nhiệm kỳ thành hiện thực. Đó cũng là tiền đề để địa phương tiếp tục bứt phá, khai thác hiệu quả các nguồn lực, xây dựng đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Phan Nga