Bảo đảm 3 thành công của Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Lễ mở ký Công ước) đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức và bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước.

Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức và bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh Lễ mở ký Công ước là sự kiện quốc tế có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế vào năng lực, cam kết và trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm rà soát, đánh giá thực chất về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước và bảo đảm an ninh, trật tự.

Trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai cao độ trong thời gian tới, bảo đảm việc tổ chức Lễ mở ký Công ước trang trọng, chuyên nghiệp và an ninh, an toàn.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Thường trực Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức), lãnh đạo Văn phòng Bộ (Thường trực Tiểu ban An ninh trật tự) trình bày Báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức và bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã tập trung thảo luận làm rõ tình hình, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức và bảo đảm an ninh, an toàn Lễ mở ký Công ước.

Sau phần thảo luận, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã phát biểu, chỉ đạo một số vấn đề liên quan công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trường Tiểu ban An ninh trật tự Lễ mở ký Công ước yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tổ chức và bảo đảm an ninh trật tự, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị từ nay đến khi kết thúc sự kiện, trong đó Bộ Công an, Bộ Ngoại giao làm nòng cốt.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nỗ lực đóng góp xứng đáng để Lễ mở ký Công ước đạt kết quả toàn diện, bảo đảm 3 thành công: thành công về nội dung; thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân, ngoại giao; thành công trong quảng bá hình ảnh, bản sắc, đất nước, con người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy cao độ kinh nghiệm tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự các hội nghị quốc tế gần đây, nhất là Hội nghị Thượng đỉnh P4G vừa qua, quyết liệt triển khai các biện pháp để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước./.

Theo TTXVN