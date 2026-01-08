Lực lượng mũi nhọn trong phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế

Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) là lực lượng mũi nhọn, đi đầu trong công tác tham mưu, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Đồng thời, đây cũng là lực lượng tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra những vụ án liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trên địa bàn.

Lực lượng công an đọc lệnh bắt giam đối với Vũ Ngọc Liêm, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc về tội giả mạo trong công tác.

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, lực lượng cảnh sát kinh tế luôn bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề ra chỉ tiêu, lộ trình triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp và tổ chức thực hiện một cách khoa học, hợp lý, quyết liệt theo phương châm xuyên suốt “lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách”, cùng ý thức, tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát kinh tế còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát kinh tế đã tăng cường các biện pháp nắm tình hình, phát hiện ra những sơ hở, thiếu sót, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài sản công, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước để phục vụ thực hiện các dự án, chính sách... Đồng thời, chủ động trao đổi thông tin tình hình với các sở, ban, ngành để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm thận trọng, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Do làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ, chỉ tính riêng năm 2025, lực lượng công an đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường. Điển hình, ngày 5/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Liêm, sinh năm 1976 nguyên là Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc và khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Tuyết, sinh năm 1979 nguyên là giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc về tội giả mạo trong công tác. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện tại Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 có bài thi của một thí sinh có điểm cao bất thường. Cụ thể, tổng điểm thi của thí sinh này khi nhân hệ số chỉ là 24,4 điểm nhưng kết quả công khai tại bảng ghi tên, ghi điểm lại là 39,4 điểm. Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng công an xác định Vũ Ngọc Liêm với cương vị là Chủ tịch Hội đồng thi đã chỉ đạo Ngô Thị Tuyết tự ý nâng điểm và công khai danh sách của một thí sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn cũ.

Trước đó, ngày 20/1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Biền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cũ; Hoàng Lộc Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và Lê Năng Dũng, Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thọ Xuân cũ về tội “Giả mạo trong công tác”. Kết quả điều tra xác định, dù đơn vị chủ đầu tư mới chỉ tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân cũ với số tiền trên 1 tỷ 264 triệu đồng, tương ứng với diện tích được bồi thường, giải phóng mặt bằng là 11.460,7m2 và tương đương với 1⁄4 diện tích đất của dự án, nhưng Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng lợi dụng việc được giao là chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên hội đồng giải phóng mặt bằng, đã soạn thảo, ký và gửi tờ trình cho UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) là chủ đầu tư đã thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 41.975m2 tại xã Thọ Xương cũ cho chủ đầu tư...

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, thời gian tới lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới tư duy về phòng, chống tội phạm theo hướng “Tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, trong đó lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương