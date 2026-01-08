Xử lý tài sản dôi dư: Thanh lý, thu tiền nộp ngân sách đối với tài sản hỏng, không còn sử dụng được

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường tận dụng tối đa tài sản hiện có còn sử dụng được để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; đối với tài sản hỏng, không còn sử dụng được thì khẩn trương thanh lý, thu tiền nộp ngân sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng vừa ký ban hành Công văn số 343/UBND-KTTC, ngày 7/1/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai đầy đủ, có hiệu quả các Kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, cơ quan trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tận dụng tối đa tài sản hiện có còn sử dụng được

Đối với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, phân loại, quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; tận dụng tối đa tài sản hiện có còn sử dụng được để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản công.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý.

Chủ động rà soát toàn bộ xe ô tô, máy móc, thiết bị của đơn vị, đối chiếu với tiêu chuẩn định mức của nhà nước và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; trên cơ sở đó kịp thời xử lý tài sản dôi dư theo hướng:

Đối với tài sản còn sử dụng được thì khẩn trương tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chuyển ngay cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu tài sản để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách; đối với tài sản hỏng, không còn sử dụng được thì khẩn trương thanh lý, thu tiền nộp ngân sách.

Căn cứ phạm vi dự toán ngân sách được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng để thực hiện mua sắm tài sản còn thiếu hoặc cần thay thế. Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm hoặc tự cân đối từ nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà đã hết thời hạn tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung, cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm chủ động tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu; không thực hiện mua sắm tập trung.

Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn triển khai quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn triển khai, đặc biệt là các quy định cụ thể về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để bảo đảm cơ sở pháp lý, tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công.

Hướng dẫn các đơn vị đề xuất hình thức xử lý, chuyển đổi công năng, thẩm quyền quyết định xử lý, trình tự, thủ tục xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 18430/BTC-QLCS ngày 27/11/2025.

Đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo hoàn thành trong Quý II/2026 theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 14-TB/VPTU ngày 03/11/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của ngành chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành khi thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến tại Kết luận số 202-KL/TW ngày 30/10/2025, quy định tại Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP ngày 28/8/2025 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025. Khẩn trương tham mưu ban hành các văn bản quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu, đưa các nội dung liên quan vào kế hoạch thanh tra hằng năm, nhằm tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 18430/BTC-QLCS ngày 27/11/2025 về hình thức xử lý, chuyển đổi công năng, thẩm quyền quyết định xử lý, trình tự, thủ tục xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính để triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Căn cứ Quyết định giao tài sản của Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện đưa tài sản vào khai thác, sử dụng phục vụ hoạt động của các cơ quan, địa phương; theo dõi, hạch toán tài sản theo quy định; thực hiện tốt công tác tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; xác định rõ đối tượng chịu trách nhiệm quản lý, làm cơ sở để thực hiện việc xử lý tài sản, đầu tư nâng cấp, mở rộng, sửa chữa hoặc mua sắm mới tài sản.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

