Báo chí Thanh Hóa thông tin kịp thời, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị

Chiều 12/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí tháng 8/2025.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo và Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại buổi họp báo, tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2025, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được quan tâm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã theo dõi rà soát và xử lý thông tin báo chí phản ánh nhanh chóng, kịp thời; tham mưu, đề xuất biện pháp đảm bảo môi trường hoạt động báo chí bình đẳng, đúng pháp luật; tăng cường các biện pháp phòng chống việc đăng tải, phát tán thông tin không chính xác trên mạng xã hội; đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt công tác quản lý điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã có nhiều bài viết phản ánh sinh động, đa dạng, sáng tạo, hấp dẫn. Các bài viết được đầu tư công phu, trang trọng về hình thức, phong phú, chất lượng về nội dung. Nhiều bài viết thông tin, đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả đạt được, những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh; đi sâu phân tích, nêu bật nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Về thông tin thời sự - chính trị, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phản ánh, thông tin kịp thời công tác chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; các hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh; các hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đặc biệt các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, các hoạt động tri ân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ; việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”...

Lĩnh vực kinh tế được phản ánh kịp thời, toàn diện về kết quả thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cùng những mô hình nông thôn mới hiệu quả.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí đã quan tâm phản ánh những bất cập, nổi cộm trên một số lĩnh vực và vướng mắc tại các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ và những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận như: tình trạng ô nhiễm môi trường; khai thác đất, cát trái phép tại một số địa phương; tình trạng xuống cấp các công trình giao thông; tiến độ thi công một số công trình.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được quan tâm. Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định, không để tình trạng báo chí đưa tin kéo dài gây nóng dư luận, đặc biệt trong thời điểm diễn ra Đại hội đảng các cấp. UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc báo chí nêu, từ sai phạm đất đai, ô nhiễm môi trường đến vi phạm xây dựng, bảo đảm thông tin minh bạch và khách quan.

Trên cơ sở nội dung thông tin tại buổi họp báo cũng như qua nắm bắt từ thực tiễn, đại diện các cơ quan báo chí đã phản ánh một số vấn đề phát sinh ở cơ sở, đồng thời kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, định hướng thông tin và quá trình tác nghiệp, cung cấp thông tin cho báo chí.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền toàn diện việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; những kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tuyên truyền những chủ đề lớn và không khí chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc của các địa phương, đơn vị chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Phó Trưởng Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền phản ánh toàn diện về việc thực hiện chính quyền hai cấp; tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về các dự án trọng tâm trọng điểm của tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các dự án; hiệu quả của các chương trình trọng tâm, các đề án để cấp ủy chính quyền có góc nhìn toàn diện.

