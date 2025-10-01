Bản tin Thời sự phát thanh ngày 1/10/2025

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 30/CĐ-UBND, ngày 2/10/2025 về việc khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2/10, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Tiến đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 188 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch...
(Baothanhhoa.vn) - Đợt lũ lịch sử vừa qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ngập sâu, thiệt hại nặng nề. Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với người dân vùng lũ tại các xã Nông Cống, Tượng...
