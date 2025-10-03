Thực hành dân chủ, quyết tâm xây dựng Thạch Bình trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Sáng 3/10, Ủy ban MTTQ xã Thạch Bình đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 187 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tuyên truyền, tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với cơ sở; xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình tự quản ở khu dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả đáp ứng điều kiện thực tế của từng địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước tại xã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng, hiến 2.762m2 đất, gần 300 ngày công để xây dựng, sửa chữa hạ tầng nông thôn. Đến nay, 42/43 thôn đạt chuẩn, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” hỗ trợ xây mới, sửa chữa 73 nhà với tổng kinh phí gần 4,6 tỷ đồng; riêng cán bộ, Nhân dân và các đơn vị trong xã đóng góp gần 1,92 tỷ đồng.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các giải pháp chủ yếu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ xã Thạch Bình thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2025–2030, MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, hướng mạnh về khu dân cư; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng chất lượng sản phẩm OCOP, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 61 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Thạch Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Bà Đỗ Thị Phiến được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga