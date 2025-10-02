Khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2025: “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”

Tối 2/10, tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2025 với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dự khai mạc Liên hoan.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Dự lễ còn có đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và đại diện 13 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc Liên hoan.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Thanh Hóa - mảnh đất “địa linh nhân kiệt” là nơi kết tinh và giao thoa giữa giá trị văn hóa truyền thống với hơi thở hiện đại, không chỉ nổi bật bởi chiều sâu lịch sử, sự đa dạng về bản sắc mà còn được biết đến là vùng đất phong phú về ẩm thực, đậm đà và giàu tính cộng đồng.

Trong bức tranh ẩm thực các vùng miền Việt Nam, ẩm thực xứ Thanh được đánh giá cao bởi sự đa dạng từ nguyên liệu đến hương vị, cách thức chế biến, với nhiều món ngon trứ danh làm say lòng thực khách như nem chua, gỏi nhệch, phi Cầu Sài, nộm rau má, chả tôm, bánh gai Tứ Trụ, chè lam Phủ Quảng... Đồng thời, nơi đây còn lưu giữ nét đẹp văn hóa đặc sắc của 7 dân tộc anh em Kinh, Mường, Thái, Dao, Mông, Khơ Mú, Thổ cùng sinh sống, tạo nên sự phong phú và giàu có về bản sắc.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Tiếp nối thành công của Liên hoan năm 2024, năm nay sự kiện quy tụ hơn 150 gian hàng của 13 tỉnh, thành phố. Trong 4 ngày diễn ra (từ mùng 2 - 5/10), nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức như giới thiệu, trưng bày, chế biến và trải nghiệm ẩm thực; quảng bá sản vật OCOP; trình diễn pha chế cocktail; các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, tái hiện không gian văn hoá của đồng bào dân tộc, trò chơi dân gian; cùng hoạt động vinh danh các doanh nghiệp, đơn vị, gian hàng tiêu biểu. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, đầu bếp quảng bá thương hiệu, giao lưu, trao đổi, nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển ẩm thực thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng bày tỏ mong muốn các hoạt động văn hóa, du lịch của Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các bộ, ngành Trung ương, cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Đây là yếu tố quan trọng để góp phần thúc đẩy phục hồi, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện, bền vững cho du lịch của tỉnh, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển, liên kết vùng, tạo nên sức bật mới cho du lịch và kinh tế các địa phương.

Để Liên hoan Văn hoá Ẩm thực Xứ Thanh năm 2025 diễn ra an toàn và thành công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND phường Hạc Thành và các ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động quảng bá của doanh nghiệp, cũng như cho du khách và Nhân dân khi tham quan, mua sắm, trải nghiệm ẩm thực và văn hóa truyền thống tại sự kiện.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại liên hoan.

Phát biểu tại Liên hoan, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa trong việc tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực năm 2025.

Đồng chí nhấn mạnh: Thanh Hóa - vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch ẩm thực đặc sắc. Với kho tàng phong phú như nem chua, chả tôm, bánh gai, gỏi nhệch, nộm rau má..., ẩm thực xứ Thanh có sức hút lớn, và khi được chuẩn hóa, nâng tầm, sẽ trở thành trụ cột quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Để phát huy tối đa tiềm năng, đồng chí Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị tỉnh tập trung xây dựng, định vị thương hiệu ẩm thực, coi đây là sản phẩm chiến lược; chuẩn hóa quy trình chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; gắn món ăn với câu chuyện lịch sử - văn hoá, đồng thời đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho đặc sản tiêu biểu.

Thanh Hóa cũng cần tăng cường liên kết, kết nối ẩm thực với sản phẩm nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, di sản như Sầm Sơn, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Pù Luông..., hình thành chuỗi “Di sản - Ẩm thực miền Trung”.

Đồng chí lưu ý việc đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, số hóa dữ liệu làng nghề, món ăn, nghệ nhân, xây dựng bản đồ số điểm đến ẩm thực để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh tới du khách, nhất là thế hệ trẻ. Song hành với bảo tồn, cần khuyến khích sáng tạo trong chế biến, trình bày, coi mỗi món ngon là một sản phẩm văn hóa gắn với câu chuyện riêng... Góp phần khẳng định Thanh Hóa là điểm đến hấp dẫn, đậm đà bản sắc, lan tỏa thương hiệu ẩm thực trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận quyên góp, ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Tại lễ khai mạc, đại diện các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Ngay sau nghi thức khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”, như lời mời gọi du khách đến với xứ Thanh - nơi hội tụ ẩm thực độc đáo, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và những sản phẩm du lịch giàu bản sắc.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Liên hoan.

Các đại biểu, nhân dân và du khách cùng tham quan không gian trưng bày và thưởng thức các món ăn đặc sản.

Trần Hằng- Lê Hợi