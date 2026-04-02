Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho đồng bào Công giáo khó khăn về nhà ở

Sáng 2/4, Ủy ban MTTQ phường Bỉm Sơn phối hợp với Ban bác ái xã hội Giáo phận Thanh Hóa (Caritas Thanh Hóa) bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 6 hộ đồng bào Công giáo khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi lễ.

Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas Thanh Hóa, phát biểu tại buổi lễ.

Với sự cố gắng, nỗ lực của các gia đình, sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, anh em họ hàng, bà con lối xóm, đến nay 6 căn nhà kiên cố đã hoàn thành với tổng trị giá từ 120 đến 300 triệu đồng, trong đó Caritas Thanh Hóa hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà.

Mỗi ngôi nhà được xây dựng với sự giám sát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, mang đến không gian sống an toàn, ổn định cho các hộ dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi bàn giao nhà Đại đoàn kết, đại diện lãnh đạo phường Bỉm Sơn cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Caritas Thanh Hóa trong việc hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đồng thời mong muốn, với ngôi nhà mới kiên cố, các hộ gia đình sẽ sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà mới cho hộ gia đình bà Phạm Thị Sen, ở tổ dân phố Liên Giang.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà mới cho hộ gia đình ông Vũ Văn Diệu, ở tổ dân phố Đại Lợi.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas Thanh Hóa, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Vũ Văn Diệu, ở tổ dân phố Đại Lợi.

Phan Nga