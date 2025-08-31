Bàn giao biển số xe mô tô cho các Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trên cả nước

Chỉ trong hai ngày, Nhà máy Z157 đã hoàn thành xong hơn 6 nghìn biển số xe mô tô hai bánh, bàn giao cho các Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trên cả nước.

Nhân viên Phân xưởng Cơ khí-Cơ điện, Nhà máy Z157 tăng ca, tăng kíp sản xuất biển số xe bảo đảm kịp thời gian.

Trong rất nhiều công việc để ổn định tổ chức chính quyền cấp xã đi vào hoạt động, việc khẩn trương bảo đảm tổ chức, trang thiết bị để các Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sớm vận hành, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ Quân đội bảo đảm trang bị phương tiện cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-TCHCKT ngày 04/8/2025 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật về việc phê duyệt kế hoạch triển khai mua sắm xe mô tô hai bánh bảo đảm cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và Kế hoạch số 3861/KH-XMVT ngày 15/8/2025 của Cục Xe máy-Vận tải, chỉ trong một tuần, từ 23 đến 28/8, Cục Xe máy-Vận tải đã tổ chức Hội nghị bàn giao xe mô tô hai bánh cho các Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tại các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Thành phố Hà Nội, Gia Lai, Đồng Nai, Vĩnh Long.

Thao tác trên máy dập biển số.

Thực hiện Chỉ lệnh của Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Thủ trưởng Cục Xe máy-Vận tải về sản xuất biển số xe mô tô hai bánh trang bị cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trên toàn quốc, Đảng uỷ, Chỉ huy Nhà máy Z157 đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban cơ quan; cán bộ, nhân viên Phân xưởng Cơ khí-Cơ điện, tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thay phiên nhau làm việc ba ca, ba kíp, cả ngày nghỉ, ngày lễ để sản xuất biển số xe, bảo đảm kịp thời gian, bàn giao biển số cho các đơn vị theo Chỉ lệnh xong trước ngày 1/9.

Nghiệm thu biển số xe tại Nhà máy Z157.

Chỉ trong hai ngày 29 và 30/8, Nhà máy Z157 đã hoàn thành xong hơn sáu nghìn biển số xe mô tô hai bánh, bàn giao cho các Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trên cả nước.

Theo Báo Nhân Dân