Nhân Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026)

Bản anh hùng ca của Công an Thanh Hóa trên tuyến lửa chống Mỹ

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Trong bản anh hùng ca của lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam, Công an Thanh Hóa đã ghi dấu ấn đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi cùng quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc, giữ thông suốt tuyến chi viện chiến lược cho tiền tuyến miền Nam.

Ảnh nguồn: baochinhphu.vn

Giữ vững trận tuyến an ninh, bảo vệ hậu phương lớn của cả nước

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam. Với vị trí là cầu nối giữa Bắc và Nam, có tuyến giao thông huyết mạch, tuyến biển, tuyến biên giới Việt - Lào cùng nhiều mục tiêu kinh tế, quốc phòng trọng yếu, Thanh Hóa nhanh chóng trở thành địa bàn chiến lược mà đế quốc Mỹ và các thế lực phản động tập trung chống phá bằng chiến tranh gián điệp, biệt kích, chiến tranh tâm lý và hoạt động bạo loạn.

Trước tình hình đó, Công an Thanh Hóa đã chủ động chuyển hướng tổ chức và hoạt động, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chuyên án với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ giữ vững thế chủ động, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu phá hoại của các tổ chức phản động ngay từ những năm đầu hòa bình lập lại.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc phối hợp dập tắt vụ bạo loạn tại Ba Làng (huyện Tĩnh Gia cũ) đầu năm 1955, ngăn chặn âm mưu cưỡng ép giáo dân di cư vào Nam, góp phần giữ vững ổn định chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Trên tuyến miền núi và biên giới, Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các tổ chức phỉ, đấu tranh làm thất bại âm mưu “xưng vua”, “đón vua”, vận động hàng trăm đối tượng ra đầu thú, thu nhiều vũ khí và ổn định tình hình vùng đồng bào dân tộc.

Khi Mỹ mở rộng chiến tranh gián điệp ra miền Bắc, Công an Thanh Hóa tiếp tục lập nhiều chiến công trong đấu tranh phản gián, phát hiện và bắt giữ các toán biệt kích xâm nhập bằng đường không, đường biển và tuyến biên giới; bóc gỡ nhiều tổ chức phản động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng.

Những thắng lợi đó không chỉ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mà còn tạo nền tảng quan trọng để Thanh Hóa bước vào cuộc đối đầu quyết liệt với chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trong tư thế chủ động.

Kiên cường trên tuyến lửa, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc

Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt nhất cả nước. Với cầu Hàm Rồng, cầu Đò Lèn, phà Ghép, tuyến Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, cùng hệ thống kho tàng, bến cảng quan trọng, nơi đây được ví như “yết hầu” của tuyến chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam.

Trong hoàn cảnh đó, lực lượng Công an Thanh Hóa đã thực sự bước vào cuộc chiến đấu không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, vừa trực tiếp chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, góp phần giữ vững mạch máu giao thông của Tổ quốc.

Ảnh tư liệu. Nguồn: Công an Thanh Hóa.

Trên mặt trận bảo vệ an ninh, Công an Thanh Hóa tiếp tục đập tan nhiều âm mưu chiến tranh gián điệp, biệt kích của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Nhiều toán biệt kích xâm nhập bằng đường biển, đường không bị phát hiện, bắt giữ; nhiều tổ chức phản động lợi dụng chiến tranh để chống phá cách mạng bị triệt xóa. Công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ các cơ quan Trung ương sơ tán về địa phương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế luôn được bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Trong mưa bom bão đạn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa bám cầu, bám đường, bám phà đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng quả cảm. Lực lượng cảnh sát giao thông ngày đêm điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông, hướng dẫn hàng triệu lượt xe chở vũ khí, lương thực, bộ đội vượt qua các “tọa độ lửa”.

Cùng với các lực lượng khác, Công an Thanh Hóa tham gia khôi phục hàng trăm km đường, sửa chữa cầu cống, làm đường tránh, tổ chức sơ tán dân, cứu người, cứu tài sản, góp phần giữ vững tuyến vận tải chiến lược Bắc - Nam trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cũng lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc khi trực tiếp tham gia chữa cháy tại các kho xăng dầu, kho quân sự, nhà máy điện, ga tàu và các cơ sở sản xuất bị máy bay Mỹ đánh phá. Hàng nghìn tấn xăng dầu, lương thực, đạn dược, phương tiện chiến tranh cùng hàng nghìn ngôi nhà và nhiều sinh mạng được cứu khỏi lửa đạn đã góp phần quan trọng bảo đảm sức người, sức của cho tiền tuyến.

Ảnh tư liệu. Nguồn: Công an Thanh Hóa

Đặc biệt, trong hai ngày lịch sử 3 và 4/4/1965, khi Mỹ tập trung đánh phá cầu Hàm Rồng, cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã hiệp đồng chặt chẽ với quân đội, dân quân tự vệ và Nhân dân chiến đấu kiên cường, cứu người bị nạn, bảo vệ giao thông, dẫn đường cho các đơn vị chiến đấu, góp phần cùng quân và dân Thanh Hóa lập nên chiến thắng Hàm Rồng lừng lẫy, bắn rơi nhiều máy bay hiện đại của không quân Mỹ.

Không chỉ chiến đấu trên quê hương, với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Công an Thanh Hóa còn tuyển chọn, chi viện 375 cán bộ, chiến sĩ cho chiến trường miền Nam, nước bạn Lào và Campuchia. Trong số đó có 111 đồng chí anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí mang thương tật suốt đời. Máu của những chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã hòa cùng máu của quân và dân cả nước, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Những chiến công ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho nhiều tập thể, cá nhân của Công an Thanh Hóa. Đó không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống trung thành, dũng cảm, mưu trí và sáng tạo của lực lượng Công an Thanh Hóa trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Từ những chiến công trong kháng chiến đến giá trị lịch sử còn mãi

Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã khẳng định Công an Thanh Hóa là một trong những lực lượng tiêu biểu của Công an Nhân dân Việt Nam trên địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của miền Bắc. Trong điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt, lực lượng Công an Thanh Hóa luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, dựa vào Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội và các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, giữ thông suốt tuyến chi viện chiến lược và làm thất bại nhiều âm mưu phá hoại của địch.

Những giá trị lịch sử đó tiếp tục được các thế hệ Công an Thanh Hóa kế thừa và phát huy trong thời kỳ đổi mới. Từ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an Thanh Hóa luôn giữ vai trò nòng cốt, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Lực lượng An ninh Thanh Hóa đã quán triệt sâu sắc phương châm “An ninh chủ động”, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tập trung nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo chính xác các vấn đề nổi lên, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp phù hợp. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đối với Công an Thanh Hóa, đó còn là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy tự hào, nơi mỗi chiến công đều gắn với trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân và bảo vệ hậu phương lớn của cả nước.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, liên tục, toàn diện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an Thanh Hóa đã viết nên một trang sử vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Vì vậy, việc đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Công an tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến to lớn trong quá khứ, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý chí cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an hôm nay và mai sau.

Trung tướng, PGS,TS. Đồng Đại Lộc