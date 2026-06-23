Bám sát thực tiễn trong hoạt động của ban công tác mặt trận

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động ban công tác mặt trận (CTMT) tại các khu dân cư. Với phương châm “gần dân, sát thực tiễn”, đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiều tuyến đường thôn Cổ Duệ (xã Quảng Yên) được mở rộng, bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Thực hiện việc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn tại thôn 3, xã Tân Ninh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với phương châm: cán bộ, đảng viên làm trước để Nhân dân làm theo; lấy hộ làm tốt, làm trước để động viên những hộ làm sau nhằm lan tỏa và nhân ra diện rộng, bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT thôn 3 Lê Xuân Hùng cùng với tập thể chi ủy, ban CTMT thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiên trì, mềm dẻo thuyết phục các hộ dân thấu hiểu; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên.

Được sự tuyên truyền, vận động của ban CTMT thôn, gia đình ông Nguyễn Văn Sơn đã tiên phong lùi tường rào vào 1,5m, hiến hơn 170m2 đất. Việc làm của ông đã tạo sức lan tỏa cho các hộ dân trong thôn. Trong 2 năm (2022-2023), 58 hộ dân trong thôn tham gia hiến hơn 2.000m2 đất, vật kiến trúc trên đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng để mở rộng, bê tông hóa hơn 3km đường thôn từ 5m lên 8m, có nơi rộng đến 12m.

Không chỉ trong phát triển hạ tầng, vai trò của ban CTMT còn được thể hiện rõ trong công tác an sinh xã hội. Tại tổ dân phố Ba Đình 6, phường Hạc Thành, tinh thần “lá lành đùm lá rách” được hiện thực hóa qua những việc làm thiết thực, cụ thể. Cùng với việc vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân tham gia ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TU trong 2 năm (2024, 2025) với số tiền hơn 174 triệu đồng (đạt 215% chỉ tiêu phường giao), ban CTMT tổ dân phố Ba Đình 6 còn chủ động rà soát, đề xuất Ủy ban MTTQ phường hỗ trợ hộ ông Nguyễn Thanh Vui - hộ nghèo trong phố có hoàn cảnh khó khăn, sống trong căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi mưa bão. Từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của tỉnh và sự vào cuộc tích cực của ban CTMT tổ dân phố, sự hỗ trợ của anh em họ hàng, bà con khối phố, hiện nay vợ chồng ông Vui đã có ngôi nhà mới khang trang rộng hơn 50m2.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đang được các địa phương tỉnh triển khai thực hiện. Quá trình này đòi hỏi sự đồng thuận cao từ Nhân dân, đồng thời bảo đảm tính liên tục của các hoạt động hành chính, văn hóa tại cơ sở. Ban CTMT thôn, tổ dân phố đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động ngay từ cơ sở. Tại xã Quảng Yên, theo dự kiến, thôn Khang Bình sẽ sáp nhập với thôn Phú Ninh. Hiện thôn Khang Bình có 255 hộ với 1.230 nhân khẩu. Sau sáp nhập, thôn sẽ có tên mới là Phú Ninh với 516 hộ với 2.530 nhân khẩu. Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, ban CTMT thôn Khang Bình đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương. Phó bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT thôn Khang Bình Trịnh Thị Thanh, cho biết: “Khi mới nghe thông tin về phương án sắp xếp thôn, nhiều người dân trong thôn cũng có những băn khoăn bởi tên gọi của thôn. Tuy nhiên, sau khi được ban CTMT và các đoàn thể tuyên truyền, giải thích cụ thể về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở nên bà con đều đồng tình, ủng hộ và thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Yên Nguyễn Văn Đình cho biết: “Xã triển khai phương án sắp xếp từ 24 thôn xuống còn 13 thôn. Trong quá trình thực hiện, MTTQ xã đã chỉ đạo các ban CTMT thôn đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Qua lấy ý kiến, Nhân dân cơ bản đồng tình, thống nhất cao với đề án sắp xếp. Cùng với đó, nhiều ý kiến từ cơ sở được tiếp nhận. Đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, góp phần củng cố niềm tin với cấp ủy, chính quyền”.

Từ thực tiễn ở các địa phương cho thấy, khi hoạt động của ban CTMT được nâng lên thì hiệu quả mang lại không chỉ ở một lĩnh vực mà trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ban CTMT thôn, tổ dân phố trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ trong thông tin, tuyên truyền; nâng cao năng lực, kỹ năng vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Phan Nga