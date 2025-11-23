Bám sát địa bàn, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Sau sáp nhập, địa bàn quản lý và quy mô dân cư của xã Thạch Quảng đều tăng. Trên địa bàn xã còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy...

Công an xã Thạch Quảng cùng lực lượng ANTT cơ sở tuần tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm.

Để lập lại trật tự, Công an xã Thạch Quảng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Lực lượng công an xã luôn bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 15/11, Công an xã Thạch Quảng đã phát hiện và xử lý 5 vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó bắt và chuyển cơ quan điều tra khởi tố điều tra 2 vụ tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với 11 đối tượng. Tổ chức 300 cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân với hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở tham gia. Tổ chức cho 3.384 hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thực hiện 25 hội nghị trực tiếp để tuyên truyền pháp luật với gần 3.000 lượt người tham gia.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp nên tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát, các vụ việc được xử lý đúng người, đúng pháp luật.

Bà Trần Thị Vi ở thôn Nghéo cho biết: "Nhờ có lực lượng công an xã thường xuyên bám sát cơ sở, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm nên người dân trong thôn ai cũng yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các đồng chí công an còn hướng dẫn, hỗ trợ bà con trong xã giải quyết những khó khăn liên quan đến các thủ tục hành chính"...

Thiếu tá Lê Đình Thực, Phó trưởng Công an xã Thạch Quảng cho biết: "Thời gian tới, Công an xã Thạch Quảng tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp để giữ vững ANTT trên địa bàn; vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm; thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm... Thực hiện tốt công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, vũ khí, vật liệu nổ, công tác quản lý cư trú".

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn