Bài toán nhân sự và mục tiêu kép của HLV Kim Sang Sik; Giá vé chung kết World Cup 2026 lập kỷ lục tại Mỹ

Xác định đầy đủ 8 đội bóng góp mặt tại tứ kết U21 Quốc gia 2026; Cuộc tái ngộ đặc biệt giữa thầy và trò tại chung kết World Cup 2026; Giá vé chung kết World Cup 2026 lập kỷ lục lịch sử tại Mỹ... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (18/7).

Trận giao hữu Việt Nam - Myanmar: Bài toán nhân sự và mục tiêu kép của HLV Kim Sang Sik

Trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7 là màn tổng duyệt quan trọng cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik đặt ra hai mục tiêu chiến lược: tìm kiếm sự kết hợp tối ưu nhất cho hàng công và đặc biệt là bảo toàn lực lượng.

Với HLV Kim Sang Sik, trận đấu gặp Myanmar là cơ hội để tìm tổ tấn công tốt nhất. Ảnh: HL/Vietnamnet

Sau khi liên tiếp mất Duy Mạnh, Văn Khang và Lê Ngọc Bảo vì chấn thương, chiến lược gia người Hàn Quốc đang đối mặt với bài toán cân bằng giữa việc thử nghiệm đội hình và tránh những va chạm không đáng có.

Trận đấu này không chỉ dừng lại ở kết quả thắng thua, mà là bước đệm then chốt để HLV Kim định hình bộ khung ổn định, sẵn sàng cho hành trình chinh phục ngôi vương khu vực với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất về chiến thuật và nhân sự.

Xác định đầy đủ 8 đội bóng góp mặt tại tứ kết U21 Quốc gia 2026

Chiều 17/7, vòng bảng Giải bóng đá U21 Quốc gia 2026 đã khép lại với các lượt trận cuối tại bảng C.

PVF (áo đỏ) và CAHN dắt tay nhau vào tứ kết. Ảnh: VFF

Kết quả hòa 0-0 giữa PVF và CAHN giúp cả hai đội giành vé đi tiếp. Trong khi đó, dù Đồng Nai bất ngờ thắng Đà Nẵng 2-0, họ vẫn bị loại, còn Đà Nẵng vẫn tiến vào tứ kết nhờ điểm số tích lũy từ trước.

Như vậy, danh sách 8 đội lọt vào vòng tứ kết đã được xác định gồm: Hà Nội, PVF-CAND, Thể Công Viettel, SLNA, PVF, Đà Nẵng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là HAGL và CAHN.

Những đại diện ưu tú này sẽ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt để tìm ra chủ nhân của chức vô địch giải đấu năm nay.

FIFA lần đầu trao nhẫn vô địch tại World Cup 2026

Tại World Cup 2026, bên cạnh Cup vàng và huy chương truyền thống, nhà vô địch sẽ lần đầu tiên được FIFA trao tặng nhẫn vô địch - một nét văn hóa đặc trưng trong thể thao Bắc Mỹ.

FIFA thông báo đội tuyển đăng quang tại World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu nhận nhẫn vô địch bên cạnh chiếc Cup vàng danh giá và huy chương. Ảnh: FIFA

Bộ sưu tập giới hạn gồm 2.026 chiếc, với 30 chiếc dành riêng cho đội đăng quang, được thiết kế tinh xảo với số thứ tự và bản sắc riêng của đội bóng. Ngoài nghi thức trao nhẫn, trận chung kết còn mang đậm dấu ấn giải trí Mỹ khi lần đầu tiên tổ chức chương trình biểu diễn giữa hiệp (Halftime Show) quy mô lớn với sự tham gia của dàn sao quốc tế như Justin Bieber, Shakira và BTS, nhằm gây quỹ giáo dục toàn cầu.

Những đổi mới này khẳng định nỗ lực của FIFA trong việc kết hợp bản sắc bóng đá với các giá trị giải trí đỉnh cao.

Giá vé chung kết World Cup 2026 lập kỷ lục tại Mỹ

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, diễn ra vào 2h ngày 20/7, đang gây sốt khi giá vé đạt mức kỷ lục trong lịch sử các sự kiện thể thao tại Mỹ.

Người hâm mộ bóng đá thế giới đang chờ đợi cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Argentina ở trận chung kết World Cup 2026 Ảnh: Bein Sport.

Theo ghi nhận trên TickPick, giá vé trung bình đạt 11.327 USD, vượt xa kỷ lục cũ của Super Bowl 2024 (9.411 USD). Các mức giá dao động từ 7.451 USD đến 28.479 USD. Sự tăng vọt này phản ánh sức hút khổng lồ từ màn đối đầu giữa biểu tượng Lionel Messi và thần đồng Lamine Yamal.

Dù giá vé có sự biến động lớn trong suốt giải đấu, trận cầu cuối cùng này vẫn khẳng định vị thế là sự kiện đắt đỏ nhất trong 96 năm lịch sử World Cup.

Cuộc tái ngộ đặc biệt giữa thầy và trò tại chung kết World Cup 2026

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha không chỉ là màn tranh tài đỉnh cao mà còn là cuộc hội ngộ thú vị giữa HLV Lionel Scaloni và người thầy cũ Luis de la Fuente.

HLV Lionel Scaloni (áo xanh). Ảnh: Internet

Cách đây gần một thập kỷ, De la Fuente từng là giảng viên đào tạo HLV cho Scaloni tại Tây Ban Nha. Từ những người thầy - trò, cả hai đã vươn tầm trở thành những chiến lược gia thành công bậc nhất thế giới.

Dù dành cho nhau sự tôn trọng lớn và tình cảm đặc biệt, nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mọi cảm xúc sẽ được gác lại để hướng tới mục tiêu cao nhất là chiếc Cup vàng danh giá.

HS