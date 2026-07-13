Bá Thước đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Năm 2026, xã Bá Thước triển khai 18 dự án đầu tư công. Nhằm bảo đảm các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ đề ra, ngoài nỗ lực sớm có mặt bằng sạch, UBND xã Bá Thước thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công.

Đập Tá Hướng, xã Ban Công (nay thuộc xã Bá Thước) vừa hoàn thành quyết toán công trình trong tháng 5/2026.

Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thị trấn Cành Nàng” có chiều dài 1,7km đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Lê Phạm Hoàn, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thắng Anh - đơn vị thi công dự án cho biết: Ngay sau khi dự án khởi công (tháng 6/2026), tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động nhân lực, vật lực tập trung thi công. Tuy dự án mới triển khai được hơn 1 tháng và đang tập trung làm các cấu kiện đúc sẵn như đúc cống chữ U, tấm đan... phục vụ cho hệ thống thoát nước hai bên đường, song khối lượng thực hiện trên toàn tuyến ước đạt khoảng 30%. Với tiến độ này, đơn vị sẽ bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Tuy nhiên, thời điểm này đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, việc thi công cũng như vận chuyển vật liệu sẽ khó khăn. Chạy đua với thời gian, có ngày đơn vị đã huy động hàng chục phương tiện, máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đơn vị đang phấn đấu đến ngày 31/12/2026 hoàn thành dự án, bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng hợp đồng đã ký.

Thời điểm này, dự án xây dựng khu dân cư phố 1, thôn Cành Nàng đang được xã lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Bá Thước, cho biết: “Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 2 Dự án "Cầu trung tâm đô thị, thị trấn Cành Nàng” và Dự án “Nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D”, xã Bá Thước đã quy hoạch khu dân cư phố 1 có diện tích 0,83ha, tổng mức đầu tư 11,3 tỷ đồng. Đây là mặt bằng vừa phục vụ công tác GPMB cho các dự án phải bố trí tái định cư (TĐC), vừa phát triển quỹ đất, tạo nguồn thu từ sử dụng đất cho xã. Hiện nay, 28/28 hộ dân có đất nông nghiệp phải thu hồi đã đồng thuận với chủ trương thu hồi đất".

Bà Trịnh Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Bá Thước, cho biết: Năm 2026, trên địa bàn xã triển khai, thực hiện 18 dự án đầu tư công. Để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình, xã triển khai một số giải pháp như yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ giải ngân hàng tháng, hàng quý làm cơ sở theo dõi đôn đốc; chỉ đạo hội đồng GPMB phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công; khi có mặt bằng sạch, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung vật liệu, phương tiện, máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình...

Bằng cách làm này, đến thời điểm hiện tại đã có 6/18 dự án hoàn thành. Trong đó, 1 dự án đã hoàn thành quyết toán là Dự án “Nâng cấp sửa chữa đập Tá Hướng”, 5 dự án hoàn thành đang trình quyết toán bao gồm: Dự án “Nâng cấp sửa chữa chuyển đổi công năng trụ sở Tân Lập (cũ) thành trụ sở làm việc của trung tâm văn hóa”; Dự án “Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ thôn Sáp đi thôn 3, xã Ban Công”; Dự án “Xây dựng nhà lớp học Trường Tiểu học thị trấn Cành Nàng”; Dự án “Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn led tiết kiệm điện trên Quốc lộ 217 đi qua thị trấn” và Dự án “Đường giao thông từ La Hán đi xã Phú Nghiêm (huyện Quan Hóa cũ)”; 12 dự án đang thực hiện, đến thời điểm này đều bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của xã.

Bài và ảnh: Minh Lý